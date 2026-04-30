Cum să cureți faianța din baie. Ai nevoie de 10 minute și 3 lucruri

Cum să cureți faianța din baie

Cei care vor să își curețe băile sunt sfătuiți să evite clorul, deoarece decolorează chitul dintre plăcile de faianță/gresie.

Există metode naturale mai eficiente, scrie express.co.uk, care înlătură mucegaiul și mizeria acumulată.

Curățarea faianței din baie poate fi o corvoadă, deoarece între rosturi se adună praf și chiar se depune mucegai.

Dacă nu cureți în mod frecvent faianța, vor apărea acele puncte negre, care cu greu mai pot fi îndepărtate.

Vei avea apoi o baie urât mirositoare, care nu doar că arată inestetic, dar și degajă un miros specific.

Specialiștii recomandă evitarea clorului.

Folosiți, în schimb, bicarbonatul de sodiu, care poate pătrunde adânc în rosturi, și peroxid de hidrogen, o alternativă mai blândă la înălbitor, adesea folosit ca dezinfectant, despre care se știe că îndepărtează mucegaiul.

Cum poți curăța baia fără a folosi clor

Ai nevoie de:

120 ml bicarbonat
60 ml peroxid de hidrogen
10 ml săpun lichid

Peroxidul de hidrogen descompune sporii și deteriorează proteinele de care au nevoie pentru a supraviețui, împiedicând complet răspândirea mucegaiului în baie.

Săpunul va descompune uleiurile și substanțele grase, la fel ca săpunul, pentru a ajuta la ridicarea murdăriei din rosturi și la eliminarea acelor pete negre de la duș.

Bicarbonatul de sodiu este abraziv și, atunci când este frecat în rosturi, ajută soluția să pătrundă adânc în ele pentru a le curăța corespunzător, astfel încât mucegaiul să nu reapară.

Metoda de curățare

Amestecați peroxidul de hidrogen cu bicarbonatul într-un recipient, apoi adăugați săpunul lichid.

Formați o pastă, care e gata de folosire. Aplicați pasta pe faianță și chit și lăsați să acționeze 10 minute.

Soluția va descompune mucegaiul. Frecați apoi cu o periuță, pentru a îndepărta petele. Clătiți faianța și ștergeți-o cu o cârpă uscată.

Autorul recomandă:

Sursa foto: Envato

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe