Nu 5 minute, nu 20 de minute: acesta este timpul pe care persoanele de peste 65 de ani ar trebui să-l petreacă sub duș 

Menținerea unei bune igiene personale este crucială în orice etapă a vieții. Cu toate acestea, în anii mai înainți, pierderea echilibrului și un risc crescut de căderi fac această sarcină mai dificilă. Prin urmare, experții sugerează durata ideală a dușului pentru persoanele peste 65 de ani, potrivit experților.

Un duș optim ar trebui să dureze între 10 și 15 minute. Un duș de doar 5 minute poate să nu fie suficient pentru a menține curate zonele pielii care transpiră cel mai mult, precum și pliurile pielii. În mod similar, dușurile mai lungi de 20 de minute ar putea avea efecte negative asupra pielii, preia eleconomista.es.

O barieră cutanată slăbită

Pe măsură ce îmbătrânim, bariera pielii tinde să slăbească. Petrecerea prea mult timp sub apă, în special în apă foarte fierbinte, poate duce la creșterea uscăciunii și iritației, perturbând echilibrul pielii și crescând probabilitatea dezvoltării afecțiunilor cutanate.

Pe de altă parte, căldura apei generează o senzație de vasodilatație, așa că băile foarte lungi ar putea provoca o scădere semnificativă a tensiunii arteriale. Acest lucru poate fi deosebit de periculos, deoarece poate provoca amețeli și căderi periculoase ulterioare.

Temperatura optimă a apei

Alte sfaturi ale experților includ asigurarea că temperatura apei nu depășește 37ºC pentru a evita arsurile sau că este prea rece. În ceea ce privește săpunurile, cel mai bine este să folosiți întotdeauna versiuni neutre, deoarece acestea au cel mai echilibrat pH pentru piele. În cele din urmă, pe lângă duș, unul dintre cele mai importante lucruri este uscarea temeinică, în special între degetele de la picioare, sub pliurile pielii și prin tamponarea ușoară cu un prosop, fără a freca energic.

În ceea ce privește frecvența dușurilor, așa cum am explicat pe elEconomista.es, cel mai bine este să faceți duș o dată la două zile, deoarece acest lucru ajută la protejarea barierei pielii și la prevenirea deteriorării. Lipsa de igienă favorizează apariția infecțiilor, a ciupercilor și a mirosurilor neplăcute, determinând deteriorarea calității vieții.

Recomandarea autorului: De ce să faci duș în întuneric, potrivit experților. Ce se întâmplă în organism, de fapt