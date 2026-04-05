Cum scapi de „petele negre” de pe pereți care apar în urma problemelor de condens. La ce metodă poți apela

Au apărut „pete negre” pe pereți în urma problemelor de condens? Aceasta este o problemă frecventă în absolut toate zonele casei care sunt expuse la umezeală sau un climat umed. Poți apela la o anumită metodă pentru a evita revopsirea constantă a zonelor afectate. Vezi mai jos, în articol.

Petele pe pereți, punctele de mucegai și semnele de deteriorare pot fi problematice într-o casă. De-a lungul timpului, experții au recomandat diverse produse pentru ca aceste pete să fie îndepărtate. Totuși, există situații în care reapar. Santiago, un zidar cu o prezență puternică pe rețelele de socializare, a decis să împărtășească câteva idei legate de modul în care poți elimina această problemă din casa ta.

Cum scapi de „petele negre” de pe pereți

Santiago a explicat că originea problemei constă în diferența de temperatură dintre interior și exterior. Această diferență provoacă acumularea de umezeală pe suprafețele slab izolate. De exemplu, în zona ferestrelor pot apărea astfel de „pete negre” și puncte de mucegai. El mai susține că ventilația, de pildă, nu este mereu problema principală. Pe listă se adaugă și materialele folosite la construcție, inclusiv cele pentru izolație, scrie Larazon.es.

Având în vedere această situație, zidarul nu ezită să ofere o recomandare.

„Poți construi casa pe care o dorești, poți cheltui oricât de mulți bani vrei sau poți face economii la alte lucruri, dar niciodată nu face economii la ferestre”, spune el.

Santiago pledează pentru o soluție eficientă, explicând că în timpul unuia dintre proiectele sale, „am optat pentru ferestre din PVC, deoarece au proprietăți izolatoare ridicate și nu generează condens”. Acest material, nefiind un conductor termic ca altele, previne fluctuațiile de temperatură care duc în cele din urmă la umezeală.

Pe de altă parte, aduce în atenție și diverse alternative pentru cei care au în plan alte finisaje pentru locuințele lor. El recomandă să se utilizeze aluminiul cu izolație termică. Este vorba despre un sistem care încorporează o barieră izolatoare și previne transferul de căldură între interior și exterior, obținând un efect similar cu cel al PVC-ului.

„Dacă alegeți aluminiu, asigurați-vă că are izolație termică”, a spus el.

Autorul recomandă:

