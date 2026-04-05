Cum scapi de „petele negre” de pe pereți care apar în urma problemelor de condens. La ce metodă poți apela

Cum scapi de „petele negre” de pe pereți care apar în urma problemelor de condens

Au apărut „pete negre” pe pereți în urma problemelor de condens? Aceasta este o problemă frecventă în absolut toate zonele casei care sunt expuse la umezeală sau un climat umed. Poți apela la o anumită metodă pentru a evita revopsirea constantă a zonelor afectate. Vezi mai jos, în articol.

Petele pe pereți, punctele de mucegai și semnele de deteriorare pot fi problematice într-o casă. De-a lungul timpului, experții au recomandat diverse produse pentru ca aceste pete să fie îndepărtate. Totuși, există situații în care reapar. Santiago, un zidar cu o prezență puternică pe rețelele de socializare, a decis să împărtășească câteva idei legate de modul în care poți elimina această problemă din casa ta.

Cum scapi de „petele negre” de pe pereți

Santiago a explicat că originea problemei constă în diferența de temperatură dintre interior și exterior. Această diferență provoacă acumularea de umezeală pe suprafețele slab izolate. De exemplu, în zona ferestrelor pot apărea astfel de „pete negre” și puncte de mucegai. El mai susține că ventilația, de pildă, nu este mereu problema principală. Pe listă se adaugă și materialele folosite la construcție, inclusiv cele pentru izolație, scrie Larazon.es.

Având în vedere această situație, zidarul nu ezită să ofere o recomandare.

„Poți construi casa pe care o dorești, poți cheltui oricât de mulți bani vrei sau poți face economii la alte lucruri, dar niciodată nu face economii la ferestre”, spune el.

Santiago pledează pentru o soluție eficientă, explicând că în timpul unuia dintre proiectele sale, „am optat pentru ferestre din PVC, deoarece au proprietăți izolatoare ridicate și nu generează condens”. Acest material, nefiind un conductor termic ca altele, previne fluctuațiile de temperatură care duc în cele din urmă la umezeală.

Pe de altă parte, aduce în atenție și diverse alternative pentru cei care au în plan alte finisaje pentru locuințele lor. El recomandă să se utilizeze aluminiul cu izolație termică. Este vorba despre un sistem care încorporează o barieră izolatoare și previne transferul de căldură între interior și exterior, obținând un efect similar cu cel al PVC-ului.

„Dacă alegeți aluminiu, asigurați-vă că are izolație termică”, a spus el.

Citește și

GALERIE FOTO Târgul de Paște de la Craiova 2026, un „tărâm de poveste” în Cetatea Băniei. Lia Olguța Vasilescu: „Cel mai frumos din Europa”
07:40
Târgul de Paște de la Craiova 2026, un „tărâm de poveste” în Cetatea Băniei. Lia Olguța Vasilescu: „Cel mai frumos din Europa”
ACTUALITATE 6 Aprilie, calendarul zilei: Gheorghe Zamfir împlinește 85 de ani. Steaua se califică în semifinalele UEFA, acum 20 de ani
07:15
6 Aprilie, calendarul zilei: Gheorghe Zamfir împlinește 85 de ani. Steaua se califică în semifinalele UEFA, acum 20 de ani
MILITAR Cum s-ar putea reintroduce serviciul militar obligatoriu. Condiția care poate schimba legea încorporării peste noapte. Evoluția armatei României: de la batalioanele „agricole” de pe vremea lui Ceaușescu, la unitățile NATO cu militarii profesioniști
05:00
Cum s-ar putea reintroduce serviciul militar obligatoriu. Condiția care poate schimba legea încorporării peste noapte. Evoluția armatei României: de la batalioanele „agricole” de pe vremea lui Ceaușescu, la unitățile NATO cu militarii profesioniști
LIFESTYLE Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea
00:07
Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea
VIDEO Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
22:49
Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
INCIDENT Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea
22:12
Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Digi24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Cancan.ro
-12 grade Celsius până de Paște, în București. Meteorologii Accuweather anunță o scădere drastică de temperatura în Capitală
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Click
Cum au ajuns să-și împartă treburile în gospodărie Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Trăim unul pentru celălalt”
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Cancan.ro
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Ce se întâmplă doctore
Ioana Tamaș, imagini incendiare în costum de baie! Soția lui Tamaș arată senzațional la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Descopera.ro
Explorator lăudat sau impostor? Adevărata poveste a primului om care s-a luptat cu gheţurile pentru a ajunge în „Vârful lumii”
COMUNICAT Drepturile și obligațiile cetățenilor în procesul de înregistrare sistematică a proprietăților
08:00
Drepturile și obligațiile cetățenilor în procesul de înregistrare sistematică a proprietăților
PAȘTE Cum au ajuns ouăle și iepurii simboluri ale Paștelui, deși n-au nicio legătură cu Învierea Mântuitorului. Originea unor tradiții vechi de secole
08:00
Cum au ajuns ouăle și iepurii simboluri ale Paștelui, deși n-au nicio legătură cu Învierea Mântuitorului. Originea unor tradiții vechi de secole
INEDIT „Vaticanul” României: Singurul oraș din țara noastră care a fost „stat în stat” timp de 83 de ani
07:46
„Vaticanul” României: Singurul oraș din țara noastră care a fost „stat în stat” timp de 83 de ani
ULTIMA ORĂ China și Rusia, pregătite să colaboreze pentru soluționarea diplomatică a războiului din Orientul Mijlociu. Ce i-a propus Wang Yi lui Serghei Lavrov
07:26
China și Rusia, pregătite să colaboreze pentru soluționarea diplomatică a războiului din Orientul Mijlociu. Ce i-a propus Wang Yi lui Serghei Lavrov
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Război în Iran, ziua 38: SUA și Iranul discută un potenţial armistiţiu de 45 de zile. Ormuzul, miza crucială a lui Trump
07:25
🚨 Război în Iran, ziua 38: SUA și Iranul discută un potenţial armistiţiu de 45 de zile. Ormuzul, miza crucială a lui Trump
RETAIL Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi
07:24
Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi

