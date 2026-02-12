Mâncarea gătită acasă i-a fost fatală unei influencerițe. Se filma, pentru a face vizualizări pe rețelele sociale, dar un ingredient toxic a ucis-o

Emma Amit, o influenceriță în vârstă de 51 de ani, a murit după ce a mâncat crab toxic. Femeia filma un videoclip pentru rețelele de socializare, pentru a face vizualizări, dar a făcut convulsii și s-a stins din viață la spital, o zi mai târziu.

Ea locuia în Filipine și crea conținut despre mâncare, pe rețelele de socializare. Se filma des în timp ce mânca și avea o comunitate mare de urmăritori.

Recent, însă, ea a filmat un videoclip inedit, în care mănâncă un crab găsit într-o pădure. A mers acasă și l-a gătit, alături de prietenii ei, fără să bănuiască faptul că ar putea fi periculos și că acest gest poate fi fatal.

La scurt timp, Emma Amit a făcut convulsii și a fost transportată la spital. Buzele acesteia s-au făcut albastre, iar starea sa de sănătate s-a deteriorat rapid. Medicii au încercat să îi salveze viața, dar, din păcate, femeia a murit. Din cauza toxinelor din crab, Emma Amit și-a pierdut viața la scurt timp după ce a ajuns la spital, precizează spynews.ro.

Urmăritorii influenceriței sunt șocați de tragedie, mai ales că Emma Amit și soțul ei erau pescari profesioniști și cunoșteau bine speciile toxice, dar crabul pe care influencerița l-a mâncat era unul extrem de toxic.

„Este foarte trist, pentru că ar fi trebuit să știe. Ei locuiesc lângă mare, așa că știu că sunt conștienți de pericolul pe care îl prezintă consumul acestui crab. Atunci de ce l-a mâncat? Asta mă nedumerește. Așadar, locuitorilor din Puerto Princesa, vă îndemn să fiți dublu vigilenți. Nu mâncați acești crabi periculoși, deoarece au luat două vieți aici, în orașul nostru. Nu vă jucați cu viața”, a declarat primarul din localitate.

