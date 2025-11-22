Diana Șoșoacă a explicat, pentru prima dată, în cadrul emisiunii „Dan Diaconescu Direct” ce s-a întâmplat după plecarea lui Luis Lazarus din partidul său. Lazarus și-a înființat un nou partid în care a atras foști colegi chiar de la S.O.S-ul lui Șoșoacă.

Întrebată de moderatorul emisiunii ce părerea are despre partidul PDF, nou înființat de fostul său partener politic, Diana Șoșoacă a răspuns pe un ton ironic, în stilul ei caracteristic. De asemenea, europarlamentarul a spus despre Lazarus că nu ar fi făcut niciodată parte din mișcarea ei, chiar dacă acesta a fost ales europarlamentar pe listele S.O.S și a susținut partidul în perioada în care Șoșoacă a fost interzisă.

Dan Diaconescu: Luis Lazarus și-a făcut partidul PDF. Partidul Dreptate și Frăție.

Diana Șoșoacă: Deci dânsul lucrează în PDF, eu lucrez în Word.

Dan Diaconescu: Dar ce părere aveți de dânsul? Adică va câștiga alegerile el, dacă în lipsa dumneavoastră, dacă dumneavoastră ați fost interzisă? Poate duce mai departe făclia și șoșocarismul?

Diana Șoșoacă: Dânsul nu a făcut parte din mișcarea mea. A fost o metodă de recompensare pentru servicii aduse S.O.S. România în perioada de cenzură.

Plecarea lui Lazarus a adus tensiuni în partidul lui Șoșoacă

Înființarea noului partid de către Lazarus a creat tensiuni interne, iar Șoșoacă a transmis indirect că fostul coleg de partid ar avea lipsă de moralitate. Deși nu i-a rostit direct numele, europarlamentarul a lăsat de înțeles că plecarea oamenilor din partidul S.O.S România ar reflecta niște probleme de „caracter”.

„A fost o metodă de recompensare pentru servicii aduse S.O.S. România în perioada de cenzură. Deci cumva plată, a fost plătit de șoșocari pentru munca depusă în sprijinul suveranismului românesc. Slavă Domnului că la câți bani s-au încasat pe live-urile mele pe Facebook cred că oricum era plătit. Ce să îi spunem? Dumnezeu își alege… e nasol când ajungi să te bată Dumnezeu. Eu atât spun””, a spus Diana Șoșoacă.

Șoșoacă crede că România „a eșuat ca stat”

Șoșoacă a vorbit și despre posibilitatea de a fi „interzisă” din nou în spațiul public sau politic. Europarlamentarul a afirmat că nu se teme, argumentând că nu avem o țară și că, în opinia ei, România ar fi „eșuat ca stat”. „Spuneți-mi și mie dacă noi nu avem țară, la ce alegeri? Să mă mai interzică. Când nu mai ai stat trebuie să refaci forma statală. Ieșiți din paradigma statului România care a existat până în 2024, nu mai există”.

