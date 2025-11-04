2020. Anul care a schimbat tot ce ne putem imagina despre viața noastră, sănătate, drepturi și libertăți. O voce s-a ridicat atunci mai mult decât toate celelalte împotriva sistemului, mai exact, împotriva măsurilor luate de autorități în timpul pandemiei. Din stradă, vocea a ajuns în Parlamentul României și, mai apoi, în Parlamentul Europei. Părea de neoprit. Și chiar așa era. Nici măcar soțul, cei mai apropiați colegi și colaboratori, nu au putut să-i facă față. Ceea ce până anul trecut era numită Salvatoarea României, a mai rămas acum doar cu vocea.

Diana Șoșoacă, „vocea și opera”

2020 – Diana Șoșoacă, candidatul AUR la Senatul României

Pe 6 decembrie 2020, Diana Șoșoacă devenea senator al României, după ce a candidat pe listele AUR. După doar 2 luni, era exclusă din partid. Motivul a fost că „nu a înţeles care sunt regulile jocului în momentul în care eşti demnitar al statului român”, spunea deputatul Dan Tanasă, la vremea respectivă.

„Te agresez sexual, scroafo!”, este declarația care a făcut-o pe Diana Șoșoacă să-l reclame la poliție pe fostul ei șef de partid.

Șoșoacă vs. Simion

Femeia-partid – Ș.O.Ș.oacă

În noiembrie 2021, Diana Șoșoacă își lansa propriul partid – S.O.S. România. Cea mai mare performanță a partidului a fost intrarea în Parlament în 2024. Al cincilea partid după numărul de voturi: 718.409 de români au pus ștampila pe S.O.S. România. Un rezultat foarte bun a obținut partidul și la alegerile europarlamentare. Diana Șoșoacă a obținut atunci 2 mandate. Unul pentru ea, unul pentru Luis Lazarus. Și dacă 2024 a reprezentat cel mai bun an din viața politică a Dianei Șoșoacă, tot atunci a început și declinul.

Șoșoacă vs. Șoșoacă

Unul dintre primii oameni pe care Diana Șoșoacă i-a îndepărtat din partid a fost chiar soțul ei. Silvestru Șoșoacă a fost acuzat de soția lui, șefa partidului, că a început să colaboreze cu serviciile secrete. După ce avocata i-a făcut plângere partenerului ei, Poliția a emis chiar un ordin temporar de protecție pe numele lui Silvestru Șoșoacă. Bărbatul chiar a încercat să o contracandideze pe soția lui l-a alegerile europarlamentare, însă a ajuns să fie anchetat într-un dosar penal pentru falsificarea semnăturilor cetățenilor pentru candidatura sa.

„Pentru a salva sufletul unui om şi viaţa lui pentru a-l scoate din ghearele serviciilor care l-au înconjurat, a trebuit să-l suspend din funcţia de vicepreşedinte, spunea Şoşoacă în 2024, iar soţul Silvestru a contracarat cu: „Distrugi tot! Ia-ţi pastilele!”.

Șoșoacă vs. Coarnă

După ce a tras ca o locomotivă electorală partidul până în Parlamentul României, Diana Șoșoacă s-a întors la Bruxelles și și-a cedat locul din Parlamentul României. Aici l-a lăsat la „conducere” pe Dumitru Coarnă, care să-i coordoneze pe cei 40 de deputați și senatori S.O.S.

Dacă anul trecut, pe vremea aceasta, Diana Şoşoacă speria pe toată lumea și era prima care dădea peste cap alegerile prezidențiale acum lângă președintele S.O.S nu mai este aproape nimeni şi riscă să urle în pustiu chiar şi în propriul partid.

Prin decizia cu nr. 12/2024 prin care Curtea Constituţională anula candidatura Dianei Şoşoacă la prezidenţiale, în urma sesizării unei foste membre de partid, Amalia Bellantoni. care o acuza pe lidera SOS că a falsificat tabelul cu semnături de susţinere.

Judecătorii constituționali au respins candidatura Dianei Șoșoacă, pe motiv că este un politician extremist, cu viziuni pro-ruse, deoarece convingerile sale nu sunt compatibile cu valorile democraţiei și, spuneau ei, dacă ar deveni președinte, ar pune în pericol apartenența României la UE și NATO.

Şoşoacă a ieşit public şi a lansat acuzaţii şi ameninţări către toate formaţiunile politice, după ce Curtea Constituţională i-a anulat dreptul de candidatură la prezidenţiale.

Liderii celorlalte partide intrate în competiţia electorală aşteptau cu înfrigurare să vadă în ce direcţie o vor lua voturile care trebuia să ajungă la Diana Şoşoacă. Toţi au ieşit la declaraţii, de partea Dianei Şoşoacă, şi au înfierat decizia CCR de a nu o lăsa să candideze.

În urma alegerilor parlamentare din 2024, Şoşoacă a câştigat un mandat de senator la care a renunţat în favoarea celui de europarlamentar. Aflată în Parlamentul European, a reuşit câteva scandaluri răsunătoare care au atras după sine evacuarea şi penalizarea sa.

Patru luni mai târziu, Coarnă ajungea în atenţia reflectoarele cu plecarea sa din partid, cu scandal, în urma „injuriilor, blestemelor pe care președintele partidului S.O.S. România le-a adresat electoratului suveranist. Nu pot să vă reproduc. N-am putut să văd o femeie care să înjure la modul ăsta. Am rezistat, am rezistat, am rezistat”, declara Coarnă în emisiunea „Ai aflat! cu Ionuţ Cristache”, acum 7 luni.

Șoșoacă vs. Bellantoni

O singură femeie a reușit să se apropie de Diana Șoșoacă în anii de glorie ai S.O.S. România. Amalia Bellantoni.

Cele două se pozau în avion prietene şi zâmbitoare, în 2021, pentru ca în 2024 Şoşoacă să fie scoasă din cursa pentru prezidenţiale în urma sesizărilor lui Bellantoni. Celebrele blestemele Dianei Șoșoacă par să o fi atins-o pe fosta ei apropiată. În aceste zile, Amalia Bellantoni are probleme mari cu legea: este cercetată, împreună cu soţul ei într-un dosar de furt, lovire şi alte violenţe.

Șoșoacă vs. Makaveli

N-a avut prea mult noroc nici cu influencerul Makaveli, Virgil Alexandru Zidaru, pe care l-a numit consilierul său, apoi l-a angajat la Parlament pe 2 ore, pe post de curier personal al senatorului Ninel Peia.

Şoşoacă l-a luat sub aripa ei, în decembrie 2024, în timp ce era acuzat de trafic de droguri. Pe 9 martie, acesta demisiona din funcţie. Şoşoacă s-a făcut zid de protecţie pentru el, în schimb,Makaveli fugărea ziarişti prin Parlament, asmuţit de şefa SOS.

În septembrie 2025, cei doi s-au încăierat, iar influencerul a plecat acuzând-o pe Şoşoacă de trădare.

Șoșoacă vs. Lazarus

Dar poate cea mai grea plecare din S.O.S. România a fost și cea mai recentă: Luis Lazarus. Eurodeputatul era nedespărţit de Şoşoacă şi aveau chiar o relaţie apropiată de familie. Cei doi au păstrat discreţia asupra rupturii, susţinând fiecare pe cont propriu că totul este în ordine. Lazarus și-a înființat propriul partid: Partidul Dreptate şi Frăţie.

Șoșoacă vs. S.O.S. România

După alegerile parlamentare din 1 decembrie 2024, SOS avea 27 de deputați și 11 senatori.

În februarie, din partidul SOS, au demisionat senatorii Ionel Carp și Daniel Paul Gheorghe, viceliderul grupului SOS România, alcătuit din 12 senatori, după alegerile din decembrie 2024, şi 4 deputaţi: Ştefan Băişanu, Alexandrin Moiseev, Ecaterina-Mariana Szoke şi Cosmin Andrei.

În iunie 2025, alţi 3 deputaţi părăseau partidul, printre care Vârgă Mariana, Plopeanu Rodica și Făget Mădălin-Laurenţiu, după ce au acuzat-o pe Şoşoacă de „putinism” şi „legionarism”.

Pe lângă plecări, au fost și excluderi. Pe 21 iunie, conducerea partidului SOS România a decis excluderea din partid a senatorilor Rodica Cuşnir şi Adrian Peiu, în urma iniţiativei de a crea în Parlament un pol suveranist cu viziuni europene, numit „Întâi România”,

Înfiinţat pe 23 noiembrie 2021, SOS mai are în 2025 doar 13 deputați și un senator- Dumitru Manea alias Miron Manega ziarist, fondator si proprietar Certitudinea, senator de Iași.

Parlamentarii lui Șoșoacă pleacă la Piedone?

Potrivit surselor apropiate partidului, nici măcar cei 13 parlamentari pe care îi mai are S.O.S. România nu vor rămâne alături de Șoșoacă până la expirarea mandatului. Aceștia ar urma treacă în formaţiunea politică înfiinţată de Cristian Popescu Piedone.

De altfel, unii dintre aceştia chiar au fost prezenţi în ziua lansării noului sediu de campanie al fostului şef al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, aflat încă sub control judiciar.

Șoșoacă vs. Parchetul General

În acest moment, Diana Șoșoacă se pregătește de ultima ei bătălie. Este acuzată de Parchetul General de 11 infracţiuni grave, motiv pentru care a fost solicitat Parlamentului European ridicarea imunităţii acesteia.

