Luis LAZARUS își construiește partid. Primul transfer – senatorul Paul Gheorghe părăsește PSD

Diana Șoșoacă este părăsită din nou. Fostul ei apropiat Luis Lazarus își construiește un nou proiect politic și a înființat „Partidul Dreptate și Frăție”. Cu toate că nu este încă lansat în spațiul public, noul partid l-a transferat pe senatorul Paul Gheorghe, membru afiliat al grupului PSD din Senat.

Senatorul Paul Gheorghe, care activa în grupul PSD, a anunțat luni că va face parte din Partidul Dreptate și Frăție, „o mișcare de centru-dreapta care crede în oameni, în principii și în nevoia reală de schimbare a modului de a face politică în România”.

„Astăzi începe un nou capitol.

Am ales să fac parte din Partidul Dreptate și Frăție, o mișcare de centru-dreapta care crede în oameni, în principii și în nevoia reală de schimbare a modului de a face politică în România.

Nu am luat această decizie ușor. Am făcut-o din convingerea că țara noastră are nevoie de o altfel de politică — una bazată pe respect, onestitate și curajul de a spune adevărul.

De azi, voi activa ca senator neafiliat, dar cu aceeași dorință de a reprezenta cetățenii cu demnitate, responsabilitate și transparență.

Cred în dreptate, frăție, muncă și în speranța că putem construi împreună o țară mai dreaptă, mai curată și mai unită.

E timpul să readucem încrederea în politică și demnitatea în slujirea publică.

Mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alături și cred, ca și mine, că schimbarea începe cu fiecare dintre noi”, a scris Paul Gheorghe pe Facebook.

Spre deosebire de alți tovarăși de drum ai șefei SOS România, de care aceasta s-a separat cu scandal, în acest caz, nici Lazarus, nici Șoșoacă, nu au făcut declarații dure pe acest subiect. De menționat că Lazarus nu a explicat de ce a plecat din SOS România.

Partidul Dreptate și Frăție a fost înregistrat la Tribunalul București în data de 09.07.2025.

„Partidul politic cu denumirea integrală „ PARTIDUL DREPTATE ŞI FRĂŢIE ” şi denumirea prescurtată „P.D.F.”, înregistrat conform deciziei civile nr.45/DEC/P pronunţate de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă, în dosarul nr. 19243/3/2025 în şedinţa publică din data de 09.07.2025, definitivă.

Decizia civilă nr. 45/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă, în dosarul nr. 19243/3/2025 în şedinţa publică din data de 09.07.2025: „ Admite cererea de acordare a personalităţii juridice.

Dispune înregistrarea Partidului DREPTATE şi FRĂŢIE, cu sediul în Bucureşti, sector 6, str. Apusului, nr. 35, bl. 3, sc. C, et. 3, ap. 28. Acordă personalitate juridică Partidului DREPTATE şi FRĂŢIE de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe. Dispune înregistrarea în Registrul Partidelor Politice aflat la grefa Tribunalului Bucureşti”, se arată în decizia Tribunalului București.

