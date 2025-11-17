Prima pagină » Actualitate » Diana Șoșoacă și-a serbat ziua de naștere lângă MAE și Ambasada Ucrainei. Scandal cu poliția în plină stradă: „Trădătorii neamului românesc”

Ruxandra Radulescu
17 nov. 2025, 14:54, Actualitate
Senatoarea SOS, Diana Șoșoacă, și-a celebrat ziua de naștere chiar la sediul partidului, din Aleea Modrogan, zonă aflată între Ministerul Afacerilor Externe și Ambasada Ucrainei. Șoșoacă a dat o petrecere în toată regula, cu muzică populară, mâncare tradițională și artificii. Evenimentul a fost, însă, întrerupt de intervenția Poliției, care a fost sesizată cu privire la focurile de artificii, care sunt interzise în zonă. 

Diana Șoșoacă a împlinit 50 de ani, iar acest moment a fost sărbătorit cu mare fast la sediul partidului SOS, aflat chiar lângă sediul Partidului Național Liberal. Senatoarea a dat o petrecere la care au fost invitați mai mulți susținători.

Celebrarea zilei de naștere a Dianei Șoșoacă a fost amânată câteva zile, din cauza unei călătorii în Federația Rusă, la Soci, unde a participat la o reuniune restrânsă de nivel înalt desfășurată la Soci și prezidată de Dmitri Medvedev.

Muzică, grătar, artificii și… un cadou inedit: „Să-i dăm și lui Putin unul”

Șoșoacă a organizat evenimentul duminică, cu trupă de muzică live, mâncăruri românești, mici și friptură la grătar, decoruri și focuri de artificii. Petrecerea s-a încins și a ținut până spre ora 2:00, timp în care Aleea Modrogan, o zonă restricționată, a răsunat de muzică și vocile petrecăreților. Unul dintre cadourile care i-au plăcut deosebit de mult senatoarei, a fost un buzdugan sculptat din lemn, special realizat pentru ziua ei.

„De acum încolo, simbolul nostru e buzduganul. Să-i dăm și lui Putin unul”, a zis Șoșoacă fluturând buzduganul.

Diana Șoșoacă a primit cadou un buzdugan

Diana Șoșoacă se ceartă cu Poliția de ziua ei: „Duceți-vă la PNL și arestații!”

În jurul orei 2:00, forțele de ordine au apărut la fața locului. Într-o zonă cu restricții speciale, era de așteptat ca petrecerea fără autorizație să ridice semne de întrebare.

Cerând documente pentru desfășurarea evenimentului, polițiștii și jandarmii au fost întâmpinați cu refuzuri, acuze și injurii.

Diana Șoșoacă poate fi auzită strigând în înregistrările video:

„Nimeni să nu vorbească cu Poliția. Intrați înapoi!”

Când agenții au încercat să o liniștească, replica a fost pe măsură:

„Nu am de ce să mă liniștesc! E ziua mea! La revedere!”

Au urmat și alte afirmații:

„Nu aveți ce discuta cu ăștia, trădătorii neamului românesc care vin să ne deranjeze pe noi când ne distrăm. Duceți-vă la PNL și arestații!”

Șoșoacă le-a închis poarta în nas polițiștilor, doar ca ulterior să iasă din nou pentru a continua scandalul în mijlocul străzii.

„Nu ați primit nicio sesizare! Ați venit la ordine de la Guvern. Meseria e să te duci la ăia să îi arestezi pentru furt. E ziua mea, am 50 de ani! Am venit din Rusia! Pleacă de aici! Asta nu e meserie! Meserie e să te duci la Nicușor Dan! Fac ce vreau în proprietatea mea!”

După disputa aprinsă, petrecerea a fost reluată în interior, semn că buna dispoziție nu e ușor de perturbat.După incident, poliția urmează să stabilească dacă lidera S.O.S. România va fi amendată pentru tulburarea ordinii publice și pentru folosirea materialelor pirotehnice într-o zonă interzisă.

Foto: captură vid Facebook

