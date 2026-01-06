Prima pagină » Diverse » Gest disperat al unui fermier din Satu Mare după ce a rămas cu varza, nevândută, pe câmp. Unii îl admiră, alții glumesc pe seama situației

Gest disperat al unui fermier din Satu Mare după ce a rămas cu varza, nevândută, pe câmp. Unii îl admiră, alții glumesc pe seama situației

06 ian. 2026, 21:50, Diverse
Gest disperat al unui fermier din Satu Mare după ce a rămas cu varza, nevândută, pe câmp. Unii îl admiră, alții glumesc pe seama situației
FOTO - Caracter ilustrativ

Un agricultor din localitatea Andrid, județul Satu Mare, a anunțat că oferă gratuit întreaga recoltă de varză de pe câmp oricui este dispus să meargă să o culeagă singur. Postarea sa de pe rețelele sociale a devenit virală în doar câteva ore, adunând peste 120.000 de vizualizări, sute de mesaje și distribuiri, în timp ce obișnuit, postările fermierului primeau doar câteva zeci de reacții.

În mesajul său, fermierul le-a mulțumit ironic celor care, prin acțiunile lor, au împiedicat vânzarea verzei. De exemplu, la sfârșitul lunii noiembrie, acesta încerca să vândă leguma cu 80 de bani kilogramul, iar în luna octombrie prețul ajungea la 2 lei pe kilogram.

În loc să intre în dispute publice, fermierul a decis să ofere varza gratuit și a transmis:

„Cine dorește, este binevenit”

„Donez varză bună pentru consum uman și animal. Mulțumesc tuturor celor care «s-au simțit» și care au contribuit la situația în care marfa nu a mai putut fi vândută, motiv pentru care o ofer gratuit. Cine dorește, este binevenit”.

Varza din ofertă este parțial acoperită cu zăpadă, dar nu pare înghețată și își păstrează toate calitățile. De altfel, această legumă este extrem de rezistentă și rămâne perfect comestibilă pentru consumul uman chiar și în condiții de temperaturi scăzute, potrivit Click.

Situație fără precedent în Olt: Tone de varză au ajuns la gunoi / Sursa foto: GÂNDUL

FOTO – ARHIVĂ

Gestul fermierului a stârnit reacții diverse. Dacă unii admiră îi generozitatea și spiritul său practic, alții au glumit pe seama situației, dar mulți dintre cei care au văzut postarea s-au declarat curioși să meargă să culeagă varza direct de pe câmp.

Autorul mai recomandă:

Secretul gospodinelor. Ce poți să faci dacă varza pentru sarmale este prea acră

Sarmale revoluționare. Cu ce poate fi înlocuită varza pentru a prepara un fel de mâncare delicios de iarnă

Câți bani a plătit această turistă din Canada, pentru 5 sarmale, la Târgul de Crăciun din București. Cum a reacționat când a luat prima îmbucătură

Recomandarea video

Mediafax
Peste 12.500 de români sunt continuare fără energie. Bogdan Ivan: „Continuăm intervențiile până la ultima reconectare”
Digi24
VIDEO Atacurile convenționale sunt istorie: Trump a folosit în Venezuela, pentru prima dată, o tactică utilizată și de Putin în Ucraina
Cancan.ro
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. Vestea a fost confirmată de fiica lui
Prosport.ro
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Adevarul
Pace cu orice preț? Ce spun experții despre dorința românilor de a avea relații mai bune cu Rusia
Mediafax
Ce a primit președintele Nicușor Dan de la Moș Crăciun și cum a petrecut de Revelion
Click
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
Digi24
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este Vulkangruppe și cum ar putea influența el Moscova
Cancan.ro
Georgiana Lobonț s-a pozat în costum de baie și fanii ei au încremenit când au văzut cum arată: 'Iartă-mă că întreb. Ești vie?'
Ce se întâmplă doctore
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Mercedes-Benz mută producția unui model important din Germania în Ungaria
Descopera.ro
O planetă ciudată plutește prin galaxie! Ce se știe deocamdată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
O maimuță misterioasă de acum 7 milioane de ani ar putea fi cel mai vechi hominid biped
NEWS ALERT În Ierusalim, un autobuz a intrat într-o mulțime de protestatari ultra-ortodocși
22:48
În Ierusalim, un autobuz a intrat într-o mulțime de protestatari ultra-ortodocși
FLASH NEWS Nicușor Dan confirmă că România va continua să sprijine Ucraina și să susțină eforturile SUA pentru pace: „Negocierile au ajuns într-o fază critică
22:36
Nicușor Dan confirmă că România va continua să sprijine Ucraina și să susțină eforturile SUA pentru pace: „Negocierile au ajuns într-o fază critică
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Toată declarația lui Nicușor Dan este înspăimântătoare. Nu are cum să ne transmită siguranță acum când totul sare în aer”
22:27
Dan Dungaciu: „Toată declarația lui Nicușor Dan este înspăimântătoare. Nu are cum să ne transmită siguranță acum când totul sare în aer”
FLASH NEWS Nicușor Dan spune că a citit în avion spre Paris materialele pe care se bazează raportul pe anularea alegerilor din 2024
22:07
Nicușor Dan spune că a citit în avion spre Paris materialele pe care se bazează raportul pe anularea alegerilor din 2024
FLASH NEWS Nicușor Dan nu știe cât plătește impozit pe mașină: „Mi-ar fi plăcut să nu crească nicio taxă. Nu știu, că n-am mutat-o de la Făgăraș”
22:00
Nicușor Dan nu știe cât plătește impozit pe mașină: „Mi-ar fi plăcut să nu crească nicio taxă. Nu știu, că n-am mutat-o de la Făgăraș”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe miercuri, 7 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. Adrian Severin
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 7 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. Adrian Severin

Cele mai noi

Trimite acest link pe