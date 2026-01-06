Gest disperat al unui fermier din Satu Mare după ce a rămas cu varza, nevândută, pe câmp. Unii îl admiră, alții glumesc pe seama situației

Un agricultor din localitatea Andrid, județul Satu Mare, a anunțat că oferă gratuit întreaga recoltă de varză de pe câmp oricui este dispus să meargă să o culeagă singur. Postarea sa de pe rețelele sociale a devenit virală în doar câteva ore, adunând peste 120.000 de vizualizări, sute de mesaje și distribuiri, în timp ce obișnuit, postările fermierului primeau doar câteva zeci de reacții.

În mesajul său, fermierul le-a mulțumit ironic celor care, prin acțiunile lor, au împiedicat vânzarea verzei. De exemplu, la sfârșitul lunii noiembrie, acesta încerca să vândă leguma cu 80 de bani kilogramul, iar în luna octombrie prețul ajungea la 2 lei pe kilogram.

În loc să intre în dispute publice, fermierul a decis să ofere varza gratuit și a transmis:

„Cine dorește, este binevenit” „Donez varză bună pentru consum uman și animal. Mulțumesc tuturor celor care «s-au simțit» și care au contribuit la situația în care marfa nu a mai putut fi vândută, motiv pentru care o ofer gratuit. Cine dorește, este binevenit”.

Varza din ofertă este parțial acoperită cu zăpadă, dar nu pare înghețată și își păstrează toate calitățile. De altfel, această legumă este extrem de rezistentă și rămâne perfect comestibilă pentru consumul uman chiar și în condiții de temperaturi scăzute, potrivit Click.

Gestul fermierului a stârnit reacții diverse. Dacă unii admiră îi generozitatea și spiritul său practic, alții au glumit pe seama situației, dar mulți dintre cei care au văzut postarea s-au declarat curioși să meargă să culeagă varza direct de pe câmp.

