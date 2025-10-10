Producția de VARZĂ, compromisă din cauza ploilor. Varza a fost distrusă de prea multă apă

Ploile din ultimele zile au afectat culturile de varză de toamnă în proporție de 70 la sută. Deși producția a fost bună, cu 40-50 de tone de hectar după mai bine de o săptămână de ploi, fermierii spun ca anul acesta este compromis. Prețul este de 50- 60 de bani iar fermierii spun că nu își pot acoperi nici măcar investiția întrucât au folosit apa în exces din cauza secetei.

Câmpurile din localitatea Moțăței din județul Dolj, localitate renumită în întreaga tară pentru că de aici plecau sute de tone de varză sunt acum pline de legume distruse de ploile abundente. Oamenii sunt supărați ca umiditatea excesivă le-a distrus cultura. Este și cazul Cosmin Dumitru. Acesta a cultivat două hectare cu varză și a abandonat-o pe câmp, pierderi de 8.000 de lei.

„Este un an compromis. Ne -am plâns de secetă și acum ploaia ne-a distrus toată cultura. Din cauza ploilor varză s-a stricat și nu am apucat să o culegem”, spune producătorul.

La Motatei, în patria verzei, stau în piața angro și așteptă clienții, însă nu se cumpără din cauza calității.

Anul trecut varză în această perioadă și vindea cu 3 lei kg.

