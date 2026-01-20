Mai multe aparate electrocasnice din casă îți pot umfla factura la curent. Soluții pentru a reduce costurile

Creșterea prețurilor la energie electrică îi face mulți români să fie mai atenți la consumul din locuință. În multe gospodării există deja electrocasnice moderne, dar factura la curent rămâne la cote ridicate din cauza unor aparate care consumă multă energie și sunt utilizate zilnic.

Aerul condiționat

Aparatul de aer condiționat se află în topul electrocasnicelor care cresc factura la curent, mai ales în perioadele de caniculă. Funcționarea acestuia timp de mai multe ore pe zi, la temperaturi foarte scăzute, poate dubla consumul de energie al unei locuințe.

Specialiștii atrag atenția că diferența dintre temperatura de afară și cea din interior nu ar trebui să fie foarte mare, pentru că asta forțează aparatul să funcționeze continuu și să consume mai mult curent.

Frigiderul

Frigiderul este un aparat indispensabil, dar și un consumator permanent de energie electrică. El funcționează non-stop, ceea ce poate avea un impact clar asupra facturii, mai ales dacă este un model vechi sau are o clasă energetică slabă.

Mai mult, deschiderea frecventă a ușii, setarea unei temperaturi prea scăzute sau supraîncărcarea aparatului contribuie la creșterea consumului lunar.

Boilerul electric

În locuințele în care apa caldă este asigurată printr-un boiler electric, consumul de energie poate crește considerabil, deoarece că acesta folosește mult curent pentru încălzirea apei și pentru menținerea temperaturii constante, mai ales dacă este lăsat pornit permanent.

Specialiștii spun că acest aparat poate deveni unul dintre principalii factori care duc la facturi mari, în special în familiile numeroase.

Mașinile de spălat rufe și vase

Mașinile de spălat rufe și vase contribuie și ele la creșterea facturii la curent, mai ales dacă sunt folosite frecvent, cu programe lungi și temperaturi ridicate.

Încălzirea apei reprezintă cea mai mare sursă de consum, iar utilizarea zilnică poate duce la costuri lunare semnificative. Modelele mai vechi sau cele fără programe economice consumă considerabil mai multă energie.

Cuptorul și plita electrică

Gătitul pe o plită sau într-un cuptor electric poate genera un consum ridicat de energie într-un interval scurt de timp. Utilizarea frecventă a cuptorului la temperaturi mari sau gătitul zilnic pe plite electrice clasice influențează direct valoarea facturii la curent, mai ales în gospodăriile unde se gătește des, potrivit observatornews.ro.

Aparatele lăsate în stand-by

Pe lângă electrocasnicele mari, specialiștii avertizează și asupra unui consum „invizibil”, generat de aparatele lăsate în priză chiar și atunci când nu sunt folosite.

Televizoarele, încărcătoarele, calculatoarele sau consolele de jocuri continuă să consume energie în modul stand-by, iar acest consum adunat pe parcursul unui an poate mări factura cu câteva procente bune.

Cum pot fi reduse costurile la energia electrică

Specialiștii recomandă folosirea electrocasnicelor eficiente energetic, setarea corectă a temperaturilor, evitarea programelor lungi atunci când nu sunt necesare și scoaterea din priză a aparatelor nefolosite.

Chiar și schimbările mici de comportament pot avea un impact vizibil asupra consumului și pot reduce cheltuielile lunare cu energia electrică.

