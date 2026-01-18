Cei 2 „vampiri energetici” din dormitor. Vom plăti 350 lei pe lună doar pentru aceste două electrocasnice

Facturile la energie continuă să dea bătăi de cap românilor, împovărați de taxe și impozite mărite de la 1 ianuarie 2026. Deși, de regulă, este considerat un spațiu cu un consum redus, dormitorul ascunde, în realitate, doi mari „vampiri energetici”.

Două electrocasnice ne aduc 350 de lei în plus, pe lună, la cheltuielile pentru electricitate.

Caloriferul electric, principalul consumator din dormitor

Este vorba despre caloriferul electric și televizorul smart. Aparent banale, aceste două electrocasnice pot adăuga lunar aproximativ 350 de lei la factura de energie.

Am făcut calculul pentru un tarif mediu de 1,1 lei/kWh, frecvent întâlnit în ofertele actuale de pe piață. Scenariul prezentat mai jos este cât se poate de realist, având în vedere sezonul rece în care ne aflăm.

Caloriferul electric este soluția la care mulți români apelează pentru a avea mai multă căldură în casă. Presupunând un model standard, cu o putere de 2.000 W (2 kW), utilizat cinci ore pe zi, consumul crește rapid în cazul acestui tip de calorifer.

Avem calculul complet pentru consumul generat de un calorifer.

Consum zilnic: 2 kW x 5 ore = 10 kWh

Consum lunar: 10 kWh x 30 zile = 300 kWh

Cost lunar: 300 kWh x 1,1 lei = 330 lei

Vedem că doar caloriferul electric poate ajunge să coste aproape cât o factură întreagă pentru un apartament mic, în lunile de iarnă.

Nici televizorul smart nu este inofensiv, deși în acest caz vorbim de costuri mai mici. Totuși, utilizarea zilnică îl transformă într-un consumator constant.

Pentru un televizor modern, cu un consum mediu de 150 W (0,15 kW), folosit patru ore pe zi, cifrele arată ce costuri ne revin.

Consum zilnic: 0,15 kW x 4 ore = 0,6 kWh

Consum lunar: 0,6 kWh x 30 zile = 18 kWh

Cost lunar: 18 kWh x 1,1 lei = aproximativ 20 lei

Cât plătim pentru cele două electrocasnice din dormitor

Împreună, cele două electrocasnice din dormitor consumă lunar 318 kWh, ceea ce înseamnă aproximativ 350 de lei în plus la factura de energie.

Când tot mai multe familii caută soluții pentru reducerea cheltuielilor, aceste calcule ne arată clar unde se duc banii și de ce este important să ne monitorizăm consumul de energie.

Specialiștii recomandă folosirea caloriferelor electrice doar ca soluție temporară și setarea lor pe temperaturi moderate. De asemenea, limitarea timpului de funcționare este esențială pentru a economisi energie.

Iar în cazul televizoarelor smart, se pot face economii dacă le opriți complet, căci și lăsarea în stand-by poate genera consum.a

