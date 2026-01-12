Prima pagină » Actualitate » Aparatul electrocasnic care ajunge să-ți umfle factura la energie, fără să-ți dai seama, atunci când se află în modul „standby”

Aparatul electrocasnic care ajunge să-ți umfle factura la energie, fără să-ți dai seama, atunci când se află în modul „standby”

12 ian. 2026, 13:15, Actualitate
Aparatul electrocasnic care ajunge să-ți umfle factura la energie, fără să-ți dai seama, atunci când se află în modul „standby”

Iată care este aparatul electrocasnic care ajunge să-ți umfle factura la energie, fără să-ți dai seama, atunci când se află în modul „standby”. Este frecvent utilizat în gospodărie și poate fi un mare consumator de electricitate. Gândul.ro v-a arătat AICI un tabel cu aparatele din apartament care consumă cel mai mult curent. 

Odată cu dezvoltarea tehnologiei și a procesului de digitalizare, tot mai mult aparate inteligente încep să ocupe spațiile din locuințe. Așa cum este de așteptat, consumul de energie poate fi mai mare în acest sens. De multe ori, se consideră că aerul condiționat ar fi unul dintre aparatele electrocasnice care consumă cea mai multă energie electrică, atunci când se află în funcțiune. Însă, lista este completată și de alte electrocasnice care sunt mari consumatoare de energie.

Cuptorul electric – aparatul electrocasnic din bucătărie cu un consum constant, chiar și în „standby”

Chiar și atunci când se află în modul „standby”, cuptorul electric poate să consume curent. Ceea ce poate să însemne o factură mai mare, la final de lună. Cuptoarele electrice au devenit tot mai populare, în ultimii ani, printre consumatorii români, consumul și eficiența depinzând, de altfel, de clasa energetică în care sunt încadrate.

Aparatul electrocasnic care ajunge să-ți umfle factura la energie, fără să-ți dai seama, atunci când se află în modul „standby”

Cuptorul electric consumă și atunci când se află în modul „standby” / foto: Shutterstock

În general, un cuptor electric obișnuit are o putere de 2.000 – 5.000 de wați. În acest sens, consumul lunar ar putea fi încadrat între 40 și 90 kWh, în funcție de modul și frecvența în care este folosit aparatul. Uneori, poate consuma mai mult decât mai multe frigidere care funcționează simultan. De exemplu, un frigider are un consum, în medie, între 300 și 800 de wați. Un cuptor electric poate consuma, anual, peste 220 kWh. În cazul anumitor cuptoare electrice, modul „standy” (afișaj digital) poate fi activ, cee ce ar însemna un consum în plus cu 5%-26%, arată Libertatea.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock / imagini cu rol ilustrativ

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Mario Iorgulescu, primele declarații după accidentul din 2019. Spune că a încercat să se sinucidă: „Le-am dat un mesaj de adio părinților”
12:40
Mario Iorgulescu, primele declarații după accidentul din 2019. Spune că a încercat să se sinucidă: „Le-am dat un mesaj de adio părinților”
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Analiza transferurilor pe care vrea să le facă Gigi Becali în această iarnă: un fost jucător, printre invitații serii
12:22
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Analiza transferurilor pe care vrea să le facă Gigi Becali în această iarnă: un fost jucător, printre invitații serii
ULTIMA ORĂ În cazul scandalului de la UPU Argeş, Alina Gorghiu cere prefectului Ioana Făcăleaţă să vină cu documentele: „Dacă instituţia nu are nimic de ascuns”
12:07
În cazul scandalului de la UPU Argeş, Alina Gorghiu cere prefectului Ioana Făcăleaţă să vină cu documentele: „Dacă instituţia nu are nimic de ascuns”
AUTO Cât îi costă pe români un plin la mașină, în ianuarie 2026, la un rezervor de 50 de litri
11:59
Cât îi costă pe români un plin la mașină, în ianuarie 2026, la un rezervor de 50 de litri
Mediafax
Mii de turiști au rămas blocați în Laponia. Temperaturi de aproape minus 40 de grade
Digi24
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială
Cancan.ro
BREAKING! Mario Iorgulescu vrut să se SINUCIDĂ. Mesajul de ADIO lăsat părinților
Prosport.ro
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Adevarul
Ce se află sub gheața celei mai mari insule din lume. Pământul le-a ascuns aici dintr-un motiv anume
Mediafax
Timothée Chalamet, Globul de Aur! Lista COMPLETĂ a câștigătorilor din 2026
Click
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să fiu făcută”
Digi24
Reacția dură a preşedintelui Cubei, după ce Trump l-a amenințat să încheie un acord cu SUA „înainte să fie prea târziu”
Cancan.ro
Câți bani a primit Iustin HVNDS, de la Antena 1, pentru cele doar 3 zile la Survivor 2026
Ce se întâmplă doctore
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando Norris
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cât timp ar dura să zbori în jurul lumii?
FLASH NEWS „Capcana morții” din barul Le Constellation. 34 din cele 40 de victime au murit strivite la baza scărilor, renovate de proprietari
13:33
„Capcana morții” din barul Le Constellation. 34 din cele 40 de victime au murit strivite la baza scărilor, renovate de proprietari
CONTROVERSĂ Fostul ministru al Justiției din Polonia, urmărit pentru deturnare de fonduri, a primit azil politic în Ungaria
13:30
Fostul ministru al Justiției din Polonia, urmărit pentru deturnare de fonduri, a primit azil politic în Ungaria
CONTROVERSĂ De ce l-a numit Zelenski șef de cabinet pe Kyrylo Budanov? „Ambițiile politice ale fostului șef al spionajului ar putea reprezenta o amenințare pentru actualul lider al Ucrainei”
13:09
De ce l-a numit Zelenski șef de cabinet pe Kyrylo Budanov? „Ambițiile politice ale fostului șef al spionajului ar putea reprezenta o amenințare pentru actualul lider al Ucrainei”
FLASH NEWS PSD anunță că îl susține „fără rezerve” pe ministrul Justiției iar atacurile la adresa lui sunt „josnice”: „S-a întâmplat după ce a anunțat că numirile șefilor la parchetele nu vor fi de natură politică”. Ce spune PSD de jurnalista Emilia Șercan
12:50
PSD anunță că îl susține „fără rezerve” pe ministrul Justiției iar atacurile la adresa lui sunt „josnice”: „S-a întâmplat după ce a anunțat că numirile șefilor la parchetele nu vor fi de natură politică”. Ce spune PSD de jurnalista Emilia Șercan
FLASH NEWS Mircea Dinescu publică o fotografie-document din martie 1989, în contextul revoltelor din Iran. „Puloverul meu însă-i aproape rupt, c-a fost mâncat de javre, nu de molii”
12:42
Mircea Dinescu publică o fotografie-document din martie 1989, în contextul revoltelor din Iran. „Puloverul meu însă-i aproape rupt, c-a fost mâncat de javre, nu de molii”
SĂNĂTATE Persoanele cu risc crescut de boală severă ar trebui să se vaccineze antigripal fără întârziere
11:58
Persoanele cu risc crescut de boală severă ar trebui să se vaccineze antigripal fără întârziere

Cele mai noi

Trimite acest link pe