Iată care este aparatul electrocasnic care ajunge să-ți umfle factura la energie, fără să-ți dai seama, atunci când se află în modul „standby”. Este frecvent utilizat în gospodărie și poate fi un mare consumator de electricitate. Gândul.ro v-a arătat AICI un tabel cu aparatele din apartament care consumă cel mai mult curent.

Odată cu dezvoltarea tehnologiei și a procesului de digitalizare, tot mai mult aparate inteligente încep să ocupe spațiile din locuințe. Așa cum este de așteptat, consumul de energie poate fi mai mare în acest sens. De multe ori, se consideră că aerul condiționat ar fi unul dintre aparatele electrocasnice care consumă cea mai multă energie electrică, atunci când se află în funcțiune. Însă, lista este completată și de alte electrocasnice care sunt mari consumatoare de energie.

Cuptorul electric – aparatul electrocasnic din bucătărie cu un consum constant, chiar și în „standby”

Chiar și atunci când se află în modul „standby”, cuptorul electric poate să consume curent. Ceea ce poate să însemne o factură mai mare, la final de lună. Cuptoarele electrice au devenit tot mai populare, în ultimii ani, printre consumatorii români, consumul și eficiența depinzând, de altfel, de clasa energetică în care sunt încadrate.

În general, un cuptor electric obișnuit are o putere de 2.000 – 5.000 de wați. În acest sens, consumul lunar ar putea fi încadrat între 40 și 90 kWh, în funcție de modul și frecvența în care este folosit aparatul. Uneori, poate consuma mai mult decât mai multe frigidere care funcționează simultan. De exemplu, un frigider are un consum, în medie, între 300 și 800 de wați. Un cuptor electric poate consuma, anual, peste 220 kWh. În cazul anumitor cuptoare electrice, modul „standy” (afișaj digital) poate fi activ, cee ce ar însemna un consum în plus cu 5%-26%, arată Libertatea.

