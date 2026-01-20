Cât plătește la factura de energie o româncă stabilită în Malaga. „În apartament e un frig de mori”

O româncă stabilită în Malaga, Spania a explicat cât plătește la factura de energie. Ea mărturisește că locuința sa nu are sistem de încălzire, motiv pentru care utilizează calorifere electrice cu scopul de a se încălzi. Acest aspect, însă, îi aduce facturi mari. În zonele de coastă (Murcia, Andaluzia, Comunitatea Valenciană), există doar câteva săptămâni pe an în care temperaturile sunt mai scăzute.

Tânăra explică faptul că în sezonul rece se înregistrează circa 15 grade Celsius afară. Deși plimbarea poate fi perfectă, statul în casă devine o provocare, deoarece „e un frig de mori”. Pentru a încălzi locuința, românca folosește calorifere electrice și aer condiționat. Aparatele, însă, consumă mult, iar acest aspect este sesizat pe factura de energie.

„Locuințele din Spania nu au calorifere, iar iarna te încălzești cum poți și cu siguranță o să simți la buzunar. Noi locuim în Malaga și în sezonul rece sunt cam 15 grade afară, cu mult soare. Când ieși din casă, pui o geacă subțire pe tine și poți să stai liniștit la terasă și să bei un suc. Dar în apartament e un frig de mori. Noi ne încălzim cu calorifere electrice și aerul condiționat. Dar nu e nici pe departe suficient de cald pentru mine”, spune o româncă într-un clip video postat pe contul de TikTok „Bugetista”, notează Libertatea.

400 de euro la factura de curent

Tânăra a susținut că a ajuns să plătească și 400 de euro pe lună doar la factura de energie (ianuarie 2026). În decembrie 2025, a plătit 280 de euro. Pe internet, românca stabilită în Malaga a adresat o întrebare celor care locuiesc în Spania: „Voi cu ce vă încălziți iarna?”.

Ce alte reacții au fost stârnite în urma declarațiilor:

„Eu la curent plătesc 70-100 de euro la lună, dar pentru încălzire am calorifere și centrală pe peleți”;

„Eu locuiesc în Roquetas de Mar, aici la fel nu sunt calorifere. Am plătit curentul 320 de euro”;

„În Sabadell avem centrala pe gaz și plătim gazul în jur de 200 euro”;

„Almería – climă (aer condiționat prin conductă). Afara sunt 17-20°, în casa 18-19°. Apartament de 85 mp. Programăm clima câte doua ore de trei ori pe zi așa că tot timpul avem în casa 24 de grade. Ultima factura a fost de 180 euro, consumul a fost pe noiembrie și decembrie”;

„Eu stau în Benidorm. În camera unde dorm eu nu încălzesc cu nimic. La copil am calorifer electric de mic consum. Curentul e maxim 45 de euro pe lună, dar în schimb am plapume din pene și nu mi-e frig deloc”.

