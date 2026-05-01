Scene de groază într-un cimitir din Slovacia: zgomote inexplicabile au stârnit panică în sat

Un caz neobișnuit petrecut într-un sat din estul Slovacia a stârnit teamă și controverse. Rudele unui bărbat recent înmormântat spun că au auzit zgomote venind din mormânt, în timp ce autoritățile și specialiștii oferă explicații raționale.

Momente de groază la cimitir

Incidentul a avut loc în localitatea Bijacovce, în apropiere de Levoča, unde František, în vârstă de 65 de ani, fusese înmormântat pe 8 aprilie, potrivit TV Markíza.

După funeralii, familia a revenit zilnic la mormânt pentru a aprinde lumânări. Însă, în ziua de duminică, 26 aprilie, reculegerea s-a transformat într-un episod tulburător.

„Era linişte, dar apoi s-a auzit un zgomot ca de ciocănit, ca şi cum cineva ar fi lovit din interiorul sicriului”, a povestit Jozef, o rudă a decedatului.

Panică printre cei prezenți

La mormânt se aflau mai multe femei și un copil mic. Martorii spun că reacția copilului a precedat sunetele.

„A strigat «tati», iar imediat după aceea am auzit ciocăniturile. Toată lumea s-a panicat şi a fugit”, a relatat Jozef.

Speriați, membrii familiei au încercat inițial să ia legătura cu preotul din sat, însă fără succes.

„Ne-am dus direct la el, dar nu era acasă”, a spus fiica lui František, Mária.

Ulterior, aceștia au contactat o firmă de pompe funebre, care le-a recomandat să sune la poliție. Potrivit familiei, inclusiv polițiștii ajunși la fața locului ar fi auzit zgomotele.

„Au stat acolo cu noi şi au auzit şi ei – aceeaşi bătaie”, a spus ea.

Un alt membru al familiei descrie experiența ca fiind și mai neliniștitoare:

„Am strigat şi a fost ca şi cum am fi primit un fel de răspuns. Se auzeau sunete, aproape ca nişte voci”, a spus un alt membru al familiei, Sára.

Exhumarea ridică noi semne de întrebare

La solicitarea rudelor, mormântul a fost deschis. Descoperirea a amplificat misterul.

„Nu arăta la fel ca atunci când a fost adus de la spital. Faţa lui avea culoare, obrajii îi erau roşii”, susţine Mária.

Întâmplarea s-a răspândit rapid în comunitate, generând neliniște.

„Era îngropat de aproape trei săptămâni. Apoi se întâmplă aşa ceva – e greu de înţeles”, recunoaşte Marta, care locuieşte în apropiere.

Exhumat și îngropat din nou

În urma incidentului, trupul a fost exhumat, iar pe 28 aprilie a avut loc o nouă înmormântare. Costurile au fost suportate de serviciul funerar. Un reprezentant al acestuia, Lukáš Dunko, respinge categoric scenariile alarmante.

„Ne bazăm pe fapte verificate, inclusiv pe rezultatele autopsiei. Nu există nicio posibilitate ca acesta să fi fost un caz în care cineva s-a «trezit»”, a declarat el.

Acesta susține că fenomenul poate avea o explicație naturală:

„Structura mormântului este nouă, realizată din panouri de beton. Pe măsură ce solul se aşează, aceste materiale se pot deplasa şi pot produce sunete care pot semăna cu bătăi”, a explicat Dunko.

În ciuda explicațiilor oficiale, familia nu își schimbă convingerea că bărbatul ar fi fost încă în viață. Aceștia susțin că au comunicat cu el la mormânt, în limba romani, și că au primit răspunsuri, potrivit STVR.