Care este cel mai mare consumator de combustibil dintr-o mașină. Germanii au aflat, iar răspunsul i-a uimit până și pe experții auto

Într-o perioadă în care prețul combustibilului la pompă a crescut semnificativ, șoferii încearcă să reducă, pe cât posibil, consumul. De exemplu, cei germani compară aplicații, ocolesc kilometri întregi pentru câțiva cenți diferență și chiar evită autostrăzile cu taxă, atunci când este posibil când pot.

Însă, mulți conducători auto fac o anumită greșeală, care le crește consumul de carburant cu aproape 20 de procente, chiar fără să știe.

Experții de la ADAC – cel mai mare club automobilistic din Europa, cu peste 21 de milioane de membri în Germania – au măsurat cu precizie și au aflat cine „mănâncă” cel mai mult combustibil, în condiții de drum reale.

Astfel, au testat în condiții controlate, au rulat sute de kilometri și au comparat scenarii, iar concluzia la care au ajuns a fost atât de clară încât a generat un val de reacții în toată presa germană de specialitate.

Iar „vinovatul” nu are nicio legătură cu motorul, cu anvelopele, cu stilul de condus sau cu aerul condiționat…

Cifrele reale din testele ADAC

Experții au folosit pentru test un autoturism VW Touran 2.0 TDI, rulat la 130 km/h. Mașina consuma 6,1 litri la 100 de kilometri, fără nicio sarcină suplimentară, iar cu obiectul vinovat montat, consumul a sărit cu până la 1,29 litri suplimentari în cel mai defavorabil caz – și cu minimum 0,94 litri chiar în cel mai bun scenariu posibil.

Media generală a depășit 18 procente, consum suplimentar, indiferent de model sau marcă, scrie ziarulromanesc.de. Așadar, la prețurile actuale din Germania, unde benzina oscilează în jurul a 1,80 euro pe litru, suma suplimentară plătită pe an de un șofer care face 20.000 de kilometri devine rapid consistentă.

Ei bine, este vorba despre portbagajul de plafon, obiect pe care – uneori – nimeni nu s-a obosit să-l dea jos după un concediu. Astfel, pe lângă efectul aerodinamic, orice 100 de kilograme de greutate suplimentară în mașină adaugă până la 0,3 litri la 100 de kilometri, iar zăpada și gheața depuse pe caroserie cresc și ele rezistența la înaintare, ceea ce înseamnă că iarna vine cu un bonus de costuri pe care puțini șoferi îl calculează vreodată.

În aceste condiții, recomandarea ADAC este clară: după fiecare utilizare, cutia de plafon trebuie demontată imediat.

Motivele sunt duble: consumul ridicat de carburant și zgomotul aerodinamic deranjant care apare la viteze mai mari, potrivit sursei citate.

Mai mult, se recomandă și înlocuirea roții de rezervă complete cu un kit de reparație, dat fiind că cine vrea să economisească combustibil ar trebui să conducă anticipativ și să schimbe timpuriu treptele de viteză — schimbarea tardivă poate crește consumul cu până la 30 de procente.

Așadar, fiecare kilogram inutil transportat și fiecare metru pătrat de suprafață expusă vântului se transformă direct în bani cheltuiți inutil.

