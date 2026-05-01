Manifestații de Ziua Muncii în întreaga lume: Din cauza creșterii costurilor, protestatarii cer salarii mai mari și încetarea războiului SUA-Iran

Manifestații de Ziua Muncii au fost programate să se desfășoare în întreaga lume după creșterea costurilor vieții cauzate de războiul SUA-Iran. 

Vineri, 1 mai,  mii de muncitori din fiecare țară  care vor ieși la proteste vor solicita creșteri de salarii și condiții de muncă mai decente. Aceștia ar urma să facă și apel la pace, potrivit France24.

Mulți se plâng că s-au săturat să suporte costurile războiului declanșat de președintele SUA, Donald Trump, cu Iranul.

„Oamenii muncitori refuză să plătească prețul războiului lui Donald Trump în Orientul Mijlociu. Manifestațiile de azi vor demonstra cum oamenii muncii nu vor sta degeaba și își vor vedea locurile de muncă și standardele de trai ruinate”, a transmis Confederația Europeană a Sindicatelor.

Cum se vor desfășura protestele în următoarele țări:

  • SUA: marșuri și boicoturi împotriva politicilor lui Donald Trump;
  • Franța: demonstrații sub slogajul „pâine, pace și libertate. Muncitorii sunt îngrijorați din cauza costurilor vieții crescute de la războaiele din Ucraina și Iran;
  • Italia: partidele de opoziție și muncitorii organizează proteste, deși guvernul a aprobat  investiții de 1 miliard de euro pentru combaterea abuzurilor la locul de muncă;
  • Portugalia: s-a propus „legea muncii”, dar sindicatele reclamă că angajaților li se impune să muncească ore suplimentare și că li s-au redus beneficiile;
  • Coreea de Sud: proteste împotriva creșterii costurilor vieții;
  • Turcia: au fost arestați zeci de manifestanți care încercau să mărșăluiască în Piața Taskim. Polițiștii au folosit gaze lacrimogene;
  • Filipine: proteste masive din cauza creșterii prețurilor la carburanți;
  • Indonezia: proteste după ce sindicatele au atenționat împotriva presiunilor economice tot mai mari asupra gospodăriilor;
  • Pakistan:  mulți muncitori pakistanezi se plâng că nu-și mai pot permite să-și ia liber de Ziua Muncii. Legumele s-au scumpit;

