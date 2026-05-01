După ce s-a aflat că are probleme de sănătate, Netanyahu a mers la sală ca să arate că e sănătos tun

Pentru a respinge speculațiile online pe seama stării sale de sănătate, Benjamin Netanyahu a mers la sală.

Premierul israelian (în vârstă de 76 de ani) s-a filmat cum efectua exerciții cu sfoara de antrenament și guntere cu o greutate de 10 kilograme.

Mai mulți susținători și-au exprimat încântarea în secțiunea de comentarii când l-au văzut pe prim-ministrul israelian în formă bună.

În urmă cu o săptămână, Netanyahu a dezvăluit că a fost diagnosticat cu cancer la prostată. Premierul a efectuat o operație de prostată în secret, iar acum este în afara oricărui pericol.

Netanyahu are 76 de ani și este la cel de-al șaselea mandat de prim-ministru

De când a revenit la putere la finalul anului 2022, Netanyahu a condus Israelul în multiple războaie cu Iran, cu grupările teroriste Hamas în Fâșia Gaza și Hezbollah în Liban, cu gruparea rebelilor Houthi în Marea Roșie.

Netanyahu se află la cel de-al șaselea mandat de prim-ministru. Primul mandat l-a îndeplinuit între 1996 și 1999, iar celelalte patru mandatele-a îndeplinit fără întrerupere între 2009 și 2021.

