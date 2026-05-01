Diego Maradona suferea de „tulburarea bipolară și personalitate narcisică”. Mărturisirile făcute de un psiholog judecat pentru moartea sa

Diego Maradona suferea, pe lângă dependențele de alcool și droguri, de „tulburare bipolară” și „tulburare de personalitate narcisică”, potrivit declarațiilor făcute în instanță de un psiholog implicat în îngrijirea sa. Dezvăluirile au fost făcute în cadrul procesului privind posibila neglijență medicală care ar fi contribuit la moartea fostului mare fotbalist.

Afecțiunile cronice de care ar fi suferit Diego Maradona

Psihologul Carlos Diaz, specialist în dependențe, a declarat în fața tribunalului din San Isidro, lângă Buenos Aires, că Maradona suferea de trei afecțiuni cronice: dependență de substanțe, tulburare bipolară și tulburare de personalitate narcisică.

„În cazul lui Maradona, pe lângă dependența de alcool și droguri psihotrope, a trebuit să tratăm tulburarea bipolară și tulburarea de personalitate narcisică. Trei afecțiuni cronice (care durează) o viață întreagă”, a afirmat acesta.

Este pentru prima dată când un specialist face publice în mod explicit astfel de diagnostice, deși problemele legate de consumul de cocaină și alcool erau cunoscute de mult timp.

„Mi s-a spus că la el consumul era strâns legat de succesele sale sportive și că, atunci când se confrunta cu frustrare, nu știa cum să gestioneze situația”, a explicat Diaz.

Diego Maradona a murit la 60 de ani

Legendarul Diego Maradona a murit pe 25 noiembrie 2020, la vârsta de 60 de ani. Maradona se trata de dependența de alcool, iar la începutul lunii noiembrie suferise o intervenție chirurgicală pe creier pentru îndepărtarea unui hematom subdural (cheag de sânge).

Decesul unuia dintre cei mai mari fotbaliști din lume s-a produs la domiciliul său din Buenos Aires, în urma unui atac de cord.

Procesul pentru moartea lui Maradona

Declarațiile au fost făcute în cadrul procesului în care șapte cadre medicale, medici, psihiatri, psihologi și asistente, sunt judecate pentru posibila lor responsabilitate în moartea lui Maradona, survenită în noiembrie 2020.

Inculpații neagă orice vină și susțin că decesul a fost cauzat de factori naturali. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă pedepse cuprinse între 8 și 25 de ani de închisoare.

Un proces anterior a fost anulat în mai 2025, după recuzarea unui judecător.

Ultima lună de viață: „o dorință reală de schimbare”

Carlos Diaz a spus că l-a întâlnit pe Maradona la finalul lunii octombrie 2020 și că a observat „o dorință reală de schimbare”. Rolul său a fost să îl sprijine într-un program de abstinență.

Potrivit psihologului, rezultatele au fost vizibile: „Maradona consuma zilnic și a ajuns să fie curat după 23 de zile fără nicio substanță. Raportul toxicologic a arătat acest lucru.”

De altfel, testele toxicologice realizate după deces nu au indicat prezența alcoolului sau drogurilor în sângele fostului fotbalist.

Tensiuni și acuzații în sala de judecată

Audierea a fost marcată de momente tensionate. Veronica Ojeda, fosta parteneră a lui Maradona și mama unuia dintre copiii săi, a izbucnit în timpul ședinței, adresând insulte celor implicați în îngrijirea fostului sportiv.

Reacția a venit după difuzarea unui mesaj audio în care psihologul părea să o denigreze.

„Acești criminali, acești fii de cățea. Acum înțeleg manipularea pe care o exercitau asupra întregii familii: mie îmi spuneau una, iar fiicelor (copiii mai mari ai lui Maradona) alta, ca să nu fim uniți”, a spus ea.

Carlos Diaz a respins orice acuzație, afirmând că a acționat exclusiv în interesul pacientului și că nu a obținut beneficii financiare din implicarea sa.

„Toți i-am dorit ce e mai bun lui Maradona. Nu am cerut niciun peso. Moartea lui nu mi-a adus nimic, doar pierderi economice și emoționale”, a declarat acesta, adăugând că era convins că fostul fotbalist își dorea să rămână abstinent.

