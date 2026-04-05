Sfaturile unui mecanic pentru economisirea combustibilului, după posibila raționalizare avertizată de Uniunea Europeană

În spațiul public se dezbat efectele economice ale războiului din Iran asupra celorlalte economii ale statelor. Tensiunile din Orientul Mijlociu și, de altfel, obstrucționarea căii de acces prin Strâmtoarea Ormuz au generat fluctuații ale prețurilor carburanților. Un mecanic oferă câteva sfaturi pentru economisirea combustibilului, după posibila raționalizare avertizată de Uniunea Europeană. Vezi mai jos.

Nici România nu a scăpat de această fluctuație a tarifelor la pompă. Joi, 2 aprilie, a fost aplicată o primă măsură de către Guvern. Și anume, reducerea accizei la motorină cu 30 de bani per litru. Pot fi accesate mai multe informații la acest link.

Cum să economisești combustibil?

Tensiunile din Orientul Mijlociu au dus și la perturbările severe ale comerțului cu petrol și gaze naturale, principalul motiv al creșterii prețurilor menționate anterior. Prin urmare, șoferii sunt extrem de atenți la tarifele de la pompă și mulți dintre ei calculează fiecare litru din rezervor. Alții au doptat comportamente prin care să încerce să economisească cât mai mult combustibil. Pentru a ajuta în acest sens, Juan José, mecanic la Talleres Ebenezer, a oferit o serie de recomandări, notează Larazon.es.

El spune că menținerea unor obiceiuri de condus conștiente poate fi o soluție pentru a economisi combustibil. Primul sfat, recunoscut de mulți șoferi, rămâne cel mai important.

„Dacă vom conduce mulți kilometri, vom observa și mai mult economiile de combustibil. Presiunea în anvelope este cel mai elementar lucru, dar este, de fapt, ceea ce economisește cel mai mult combustibil”, spune mecanicul.

Nu recomandă să pleci la drum cu motorul rece

Prin urmare, menținerea acestora la niveluri optime nu numai că îmbunătățește siguranța, dar permite și mașinii „să aibă aderența corectă și să utilizeze combustibilul minim necesar”, explică el. Un alt aspect se referă la utilizarea vehiculului atunci când este frig afară. „Nu recomand pornirea și conducerea imediată”, sfătuiește el. Deși ar putea părea o economie temporară de combustibil, „condusul cu motorul rece este dăunător” și, în cele din urmă, afectează eficiența consumului de combustibil.

Ventilația mașinii are, de asemenea, un impact mai mare decât pare. De asemenea, atenția trebuie să fie îndreptată și asupra greutății mașinii (implicit a lucrurilor care sunt transportate și îngreunează vehiculul).

„În oraș, la viteze mici, putem conduce perfect cu geamurile coborâte. Când suntem pe autostradă, geamurile ar trebui să fie ridicate și atunci pornim aerul condiționat. Mașina trebuie să fie cât mai ușoară posibil. Condusul la turații adecvate este esențial, nici prea mici, nici prea mari. O bună întreținere și utilizarea combustibilului de înaltă calitate fac ca motorul să funcționeze mai lin și să consume mai puțin combustibil”, a continuat mecanicul.

Citește și

AUTO Câți kilometri ar trebui să aibă o mașină second-hand? Ghid real care te ajută să faci achiziția potrivită
19:50
Câți kilometri ar trebui să aibă o mașină second-hand? Ghid real care te ajută să faci achiziția potrivită
AUTO Dacia Sandero își menține poziția de lider în Spania, dar un hibrid ieftin pune Toyota în alertă
18:34, 04 Apr 2026
Dacia Sandero își menține poziția de lider în Spania, dar un hibrid ieftin pune Toyota în alertă
AUTO Cum să deschizi portiera mașinii în așa fel încât să eviți un accident. Trucul mai puțin cunoscut de șoferi
17:46, 04 Apr 2026
Cum să deschizi portiera mașinii în așa fel încât să eviți un accident. Trucul mai puțin cunoscut de șoferi
AUTO Cât trebuie să plătești acum, în 2026, pentru un certificat nou de înmatriculare. Actele de care ai nevoie
09:35, 28 Mar 2026
Cât trebuie să plătești acum, în 2026, pentru un certificat nou de înmatriculare. Actele de care ai nevoie
AUTO Se apropie sfârșitul schimbătorului de viteze. Când este preconizat să dispară mașinile cu transmisie manuală
09:40, 27 Mar 2026
Se apropie sfârșitul schimbătorului de viteze. Când este preconizat să dispară mașinile cu transmisie manuală
AUTO Modificare Cod Rutier 2026 | Amendă de 432 lei, de la 1 iulie 2026, pentru toți șoferii neatenți care comit această mică greșeală
08:45, 27 Mar 2026
Modificare Cod Rutier 2026 | Amendă de 432 lei, de la 1 iulie 2026, pentru toți șoferii neatenți care comit această mică greșeală
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Digi24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Cancan.ro
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Click
Cum au ajuns să-și împartă treburile în gospodărie Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Trăim unul pentru celălalt”
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 1960 de euro. Terenul are 1922 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
Ioana Tamaș, imagini incendiare în costum de baie! Soția lui Tamaș arată senzațional la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Descopera.ro
Cum ne ajută citricele să ne reglăm emoțiile?
LIFESTYLE Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea
00:07
Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea
UTILE Cum scapi de „petele negre” de pe pereți care apar în urma problemelor de condens. La ce metodă poți apela
23:28
Cum scapi de „petele negre” de pe pereți care apar în urma problemelor de condens. La ce metodă poți apela
FLASH NEWS Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
23:02
Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
ULTIMA ORĂ Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
22:49
Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
CONTROVERSĂ Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
22:14
Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
INCIDENT Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea
22:12
Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea

