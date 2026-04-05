Sfaturile unui mecanic pentru economisirea combustibilului, după posibila raționalizare avertizată de Uniunea Europeană

În spațiul public se dezbat efectele economice ale războiului din Iran asupra celorlalte economii ale statelor. Tensiunile din Orientul Mijlociu și, de altfel, obstrucționarea căii de acces prin Strâmtoarea Ormuz au generat fluctuații ale prețurilor carburanților. Un mecanic oferă câteva sfaturi pentru economisirea combustibilului, după posibila raționalizare avertizată de Uniunea Europeană. Vezi mai jos.

Nici România nu a scăpat de această fluctuație a tarifelor la pompă. Joi, 2 aprilie, a fost aplicată o primă măsură de către Guvern. Și anume, reducerea accizei la motorină cu 30 de bani per litru. Pot fi accesate mai multe informații la acest link.

Cum să economisești combustibil?

Tensiunile din Orientul Mijlociu au dus și la perturbările severe ale comerțului cu petrol și gaze naturale, principalul motiv al creșterii prețurilor menționate anterior. Prin urmare, șoferii sunt extrem de atenți la tarifele de la pompă și mulți dintre ei calculează fiecare litru din rezervor. Alții au doptat comportamente prin care să încerce să economisească cât mai mult combustibil. Pentru a ajuta în acest sens, Juan José, mecanic la Talleres Ebenezer, a oferit o serie de recomandări, notează Larazon.es.

El spune că menținerea unor obiceiuri de condus conștiente poate fi o soluție pentru a economisi combustibil. Primul sfat, recunoscut de mulți șoferi, rămâne cel mai important.

„Dacă vom conduce mulți kilometri, vom observa și mai mult economiile de combustibil. Presiunea în anvelope este cel mai elementar lucru, dar este, de fapt, ceea ce economisește cel mai mult combustibil”, spune mecanicul.

Nu recomandă să pleci la drum cu motorul rece

Prin urmare, menținerea acestora la niveluri optime nu numai că îmbunătățește siguranța, dar permite și mașinii „să aibă aderența corectă și să utilizeze combustibilul minim necesar”, explică el. Un alt aspect se referă la utilizarea vehiculului atunci când este frig afară. „Nu recomand pornirea și conducerea imediată”, sfătuiește el. Deși ar putea părea o economie temporară de combustibil, „condusul cu motorul rece este dăunător” și, în cele din urmă, afectează eficiența consumului de combustibil.

Ventilația mașinii are, de asemenea, un impact mai mare decât pare. De asemenea, atenția trebuie să fie îndreptată și asupra greutății mașinii (implicit a lucrurilor care sunt transportate și îngreunează vehiculul).

„În oraș, la viteze mici, putem conduce perfect cu geamurile coborâte. Când suntem pe autostradă, geamurile ar trebui să fie ridicate și atunci pornim aerul condiționat. Mașina trebuie să fie cât mai ușoară posibil. Condusul la turații adecvate este esențial, nici prea mici, nici prea mari. O bună întreținere și utilizarea combustibilului de înaltă calitate fac ca motorul să funcționeze mai lin și să consume mai puțin combustibil”, a continuat mecanicul.

