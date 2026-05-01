Drumul spre mare de 1 Mai. Cum se circulă acum și care sunt prețurile la carburanți în benzinăriile din Costinești, Mangalia și de pe autostradă

Ziua de 1 Mai 2026 vine cu mai puțină aglomerație pe autostrada A2. În drumul spre mare, reporterii Gândul au surprins traficul de pe Autostrada Soarelui, precum și tarifele pe care șoferii trebuie să le plătească, dacă doresc să alimenteze în benzinăriile din Costinești și Mangalia.

Update ora 13:00. Este trafic între stațiunile Eforie Nord, Eforie Sud și Vama Veche.

Ziua de 1 Mai, data la care se sărbătorește Ziua Internațională a Muncii, vine cu trafic liniștit pe drumul către mare. În jurul orei 11:00 – 12:00, nu a fost aglomerație pe Autostrada A2. Reporterii Gândul au surprins traficul, în drum spre litoralul românesc, așa cum poate fi observat în materialul video de mai sus.

Așa cum este legea, ziua de 1 Mai este liberă legală pentru angajații din România. În unele stațiuni de pe litoral și de la munte, distracția este în toi, iar turiștii sunt așteptați cu brațele deschise. Deși vremea nu este atât de călduroasă precum ar fi așteptat multe persoane, micii sfârâie pe grătare, relaxarea este în toi, iar la munte distracția se menține direct pe schiuri. Gândul a luat „pulsul” distracției și de pe pârtia de la Sinaia, iar materialul poate fi urmărit AICI.

Tarifele în benzinăria Lukoil (intrare în Costinești)

Diesel: 9,79 de lei per litru;

Super Diesel: 10,61 lei per litru;

Benzină: 8,99 lei per litru;

Benzină premium: 9,69 lei per litru;

GPL: 4,32 lei

Tarifele în benzinăria MOL (autostradă)

Benzină: 9,02 lei per litru;

Diesel: 9,67 lei per litru;

GPL: 4,38 lei

Tarifele în benzinăria Rompetrol (Mangalia)

Benzină: 8,39 lei / 9,02 lei

Diesel: 9,71 lei / 10.56 lei

