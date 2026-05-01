Un vlogger de călătorii a oferit o privire din interior asupra unei spectaculoase plaje roz, care poate fi vizitată gratuit.

Cei mai mulți dintre noi adoră să descopere locuri neobișnuite în vacanță, iar puțini au avut ocazia să se relaxeze la soare pe o plajă roz.

Totuși, un influencer și-a împărtășit experiența după ce a vizitat o astfel de în China. Denis, cunoscut ca @denis_ttravel, postează frecvent videoclipuri din călătoriile sale pentru cei 2.000 de urmăritori de pe Instagram. Într-una dintre cele mai recente postări, a vorbit pe larg despre această plajă roz „secretă”, despre care spune că „aproape nimeni nu știe”, conform Express.

„Nu este exact o plajă tipică, ci mai degrabă o zonă foto artificială, departe de mare, creată pentru imagini spectaculoase și cadre deosebite. Totuși, arată incredibil de frumos și probabil nu ai mai văzut așa ceva până acum.”, a scris influencerul pe rețelele sociale.

„Plaja” se află în China și este o instalație artificială, în stil „Barbie”, creată exclusiv pentru fotografii. Totul este decorat în roz: nisipul, șezlongurile, umbrelele și chiar un chioșc de băuturi. Atmosfera este una de „Barbie Land”, extrem de populară pe rețelele sociale. Nisipul nu este natural roz, culoarea sa provine din particule care reflectă lumina, amestecate cu coral zdrobit.

Deși este un loc excelent pentru fotografii și relaxare pe leagăne, funcționează mai degrabă ca o zonă foto decât ca o plajă obișnuită pentru înot. Nuanța roz arată cel mai bine în lumină naturală blândă. Se recomandă vizita după-amiaza, între 15:00 și 17:00. Este situată în districtul Tianya, aproape de atracții precum Tianya Haijiao („Capătul Pământului”).

