O femeie a descoperit o adevărată comoară într-un outlet. I-ar putea aduce o mică avere

O femeie a dat lovitura, după ce a găsit într-un outlet o geantă care ar putea valora câteva mii de euro, scrie Mirror.

Într-o lume în care multe genți de designer, noi cu etichetă, pot costa mii de euro, tot mai mulți oameni care își doresc astfel de produse, dar nu au posibilitatea de a le achiziționa, caută articole vintage sau second-hand.

Unele persoane chiar preferă chiar aspectul „uzat” pe care îl oferă aceste genți deja purtate. De asemenea, magazinele de tip second-hand sau outlet au devenit tot mai populare. Nu doar prețul mult mai scăzut este un motivul pentru care oamenii le frecventează din ce în ce mai des, ci și faptul că de multe ori poți găsi produse calitative sau chiar comori ascunse.

Este și cazul unei femei căreia nu i-a venit să creadă ce produs a găsit într-un magazin de chilipiruri. Aceasta a descoperit o geantă de la un brand extrem de cunoscut pentru prețurile foarte mari la astfel de accesorii. Dacă produsul este original, valoarea acestuia poate ajunge la câteva mii de euro.

Femeia a explicat că a găsit geanta într-un outlet, unde produsele sunt aruncate în containere mari pe roți, iar cumpărătorii „scormonesc” prin ele pentru a găsi comori, plătind la kilogram, nu per articol. Ea a arătat o fotografie cu ceea ce credea că ar putea fi o geantă autentică, într-o nuanță maro-gălbui (muștar).

Aceasta a postat o fotografie cu geanta în mediul online și mai multe persoane i-au sugerat să verifice autenticitatea produsului pentru că ar putea valora o mică avere.

