Comoara de acasă de care nu știai. Cinci moduri de a reutiliza un telefon vechi

Comoara de acasă de care nu știai. Te-ai gândit vreodată ce ai putea face cu un telefon vechi care zace într-un sertar uitat din casă? Există mai multe moduri utile în care un astfel de dispozitiv ar putea fi folosit. În plus, poți economisi bani.

Odată cu trecerea anilor și schimbarea telefoanelor mobile, este aproape imposibil să nu deții unul vechi, acasă, într-un sertar. Spre deosebire de multe alte produse, există tendința ca smartphone-urile să fie păstrate în loc să fie aruncate, „pentru orice eventualitate”. Telefoanele vechi pot fi, însă, o „comoară” la casa omului. Motivul? Le poți oferi o „a doua viață”, reutilizându-le în diferite scopuri.

Această modalitate de reciclare a telefoanelor este esențială pentru reducerea deșeurilor electronice și a impactului asupra mediului. Este o problemă care, potrivit ONU, produce peste 62 de milioane de tone metrice de deșeuri electronice, scrie El Economista.

Cinci moduri de a reutiliza un telefon vechi

Transformă-l într-un „centru de divertisment”

În prezent, telefoanele sunt utilizate și pentru a viziona filme și emisiuni TV, a asculta muzică sau chiar a citi cărți electronice. Dacă aveți un telefon mai vechi, îl puteți transforma într-un „centru de divertisment” unde puteți descărca și viziona totul, eliberând spațiul de stocare de pe telefonul principal și economisind durata de viață a bateriei.

Transformă-l într-o cameră de securitate

Există aplicații care permit dispozitivului să aibă aceleași funcții precum o cameră de securitate. Datorită dimensiunii și portabilității sale, îl puteți plasa practic oriunde. Este important să aibă și capacitate de stocare.

Dispozitiv de stocare

O altă utilizare care îi poate fi redată este ca sursă suplimentară de stocare. Poți salva fotografii, videoclipuri sau documente pe care nu vrei să le pierzi, dar care ocupă spațiu pe telefonul principal.

Redarea de conținut pe televizor

Puteți folosi vechiul smartphone pentru a reda sau a partaja ecranul cu televizorul sau alte dispozitive. Acestea trebuie doar să fie conectate la aceeași rețea WiFi pentru a reda un film sau un videoclip.

Player multimedia pentru mașina ta

Dacă mașina ta este puțin mai veche, cel mai probabil nu va avea ecran / tabletă, așa că poți folosi vechiul telefon mobil pentru a-l monta și a-l folosi ca hartă, player muzical sau orice altceva îți vine în minte. În acest fel, vei economisi bateria dispozitivului principal și nu va trebui să-l întrerupi dacă primești un apel în timp ce ești în mașină.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ