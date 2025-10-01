O femeie a descoperit o adevărată comoară într-o geantă cumpărată de la un second-hand. Ce a găsit femeia înăuntru

O femeie care a decis să cumpere o geantă de la un magazin second-hand a avut parte de o surpriză de proporții. Când a ajuns acasă a descoperit o adevărată „comoară” în interior.

Ce a găsit o femeie într-o geantă cumpărată de la second-hand

Atât în România, cât și în afară, magazinele de tip second-hand au început să câștige popularitate, fiind în ultimii ani foarte căutate și apreciate, asta pentru că ascund adevărate chilipiruri. Pasionată de cumpărături și de oferte, o femeie a decis să își achiziționeze o geantă la mâna a doua.

Prețul extrem de mic a convins-o să nu mai stea pe gânduri, mai exact 6 lire. A luat geanta acasă și s-a uitat mai atentă la ea. A descoperit că în interior era o adevărată „comoară”. Ea a plătit șase lire pentru poșetă, însă în interior se aflau bani, în total 87 de lire (adică aproximativ 118 dolari). Așa cum era de așteptat, achiziția sa s-a dovedit o adevărată investiție. Doamna a fotografiat geanta și a postat în mediul online norocul care a dat peste ea.

Femeia a postat întâmplare pe rețelele de socializare

Cum era de așteptat, întâmplarea i-a uimit pe mulți și au fost numeroși internauți care au comentat, povestind întâmplări similare.

De mai multe ori, cumpărătorii de produse second hand au parte de tot felul de descoperire interesante, de la bijuterii cu diamante de milioane de euro, haine de designer și piese de colecție și până la alte obiecte, râvnite la licitații și de către colecționari.