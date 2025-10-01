Prima pagină » Social » O femeie a descoperit o adevărată comoară într-o geantă cumpărată de la un second-hand. Ce a găsit femeia înăuntru

O femeie a descoperit o adevărată comoară într-o geantă cumpărată de la un second-hand. Ce a găsit femeia înăuntru

01 oct. 2025, 08:24, Social
O femeie a descoperit o adevărată comoară într-o geantă cumpărată de la un second-hand. Ce a găsit femeia înăuntru

O femeie care a decis să cumpere o geantă de la un magazin second-hand a avut parte de o surpriză de proporții. Când a ajuns acasă a descoperit o adevărată „comoară” în interior.

Gunoiul unora, bucuria altora, această vorbă se aplică ți în cazul unei femei care și-a cumpărat o geantă de la un magazin second-hand. Când a ajuns acasă și s-a uitat în interior ea a descoperit ceva la care nu se aștepta.

Ce a găsit o femeie într-o geantă cumpărată de la second-hand

Aceasta este o situație neașteptată prin care a trecut o femeie atunci când a decis să își cumpere o geantă de la un magazin second-hand. Nu bănuia niciodată ce avea să găsească în interior.

Atât în România, cât și în afară, magazinele de tip second-hand au început să câștige popularitate, fiind în ultimii ani foarte căutate și apreciate, asta pentru că ascund adevărate chilipiruri. Pasionată de cumpărături și de oferte, o femeie a decis să își achiziționeze o geantă la mâna a doua.

Prețul extrem de mic a convins-o să nu mai stea pe gânduri, mai exact 6 lire. A luat geanta acasă și s-a uitat mai atentă la ea. A descoperit că în interior era o adevărată „comoară”. Ea a plătit șase lire pentru poșetă, însă în interior se aflau bani, în total 87 de lire (adică aproximativ 118 dolari). Așa cum era de așteptat, achiziția sa s-a dovedit o adevărată investiție. Doamna a fotografiat geanta și a postat în mediul online norocul care a dat peste ea.

Femeia a postat întâmplare pe rețelele de socializare

Cum era de așteptat, întâmplarea i-a uimit pe mulți și au fost numeroși internauți care au comentat, povestind întâmplări similare.

De mai multe ori, cumpărătorii de produse second hand au parte de tot felul de descoperire interesante, de la bijuterii cu diamante de milioane de euro, haine de designer și piese de colecție și până la alte obiecte, râvnite la licitații și de către colecționari.

Citește și

ACTUALITATE Ministrul Energiei, Bogdan Ivan anunță o nouă schemă pentru consumatorii vulnerabili. Vor fi majorate voucherele de căldură?
21:30
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan anunță o nouă schemă pentru consumatorii vulnerabili. Vor fi majorate voucherele de căldură?
Mediafax
Oana Țoiu anunță intenția României de a produce drone defensive împreună cu Ucraina
Digi24
Replica lui Medvedev după amenințarea lui Trump cu submarinele americane trimise lângă Rusia
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță că se întoarce vara în România! Data exactă cand revin temperaturile peste 20 de grade în București
Prosport.ro
FOTO. Serena Williams, mai slabă ca oricând! N-a arătat niciodată așa
Adevarul
Cine sunt parlamentarii Alianței „Întâi România" și care este scopul ei: „Practica asta a mai fost folosită pentru a mai răsturna majoritățile"
Mediafax
De azi cresc ratele la creditele cu dobânzi variabile. Ce pot face românii pentru a plăti mai puțin la bancă
Click
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
Wowbiz
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Antena 3
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut unui elev. Ea, însă, a dat vina pe el
Digi24
GALERIE FOTO Prințesa care face armata: Amalia are 21 de ani și este moștenitoarea coroanei unui vechi regat european
Cancan.ro
Cu ce se ocupă Ioana, iubita lui Ilie Bolojan? Are o meserie onorabilă
Ce se întâmplă doctore
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
observatornews.ro
Jumătate de țară intră sub alertă de cod portocaliu și galben de ploi abundente. La munte, viscol
StirileKanalD
El este criminalul care și-a ucis în bătaie soția bolnavă de cancer, după care a fugit cu amanta din țară. Maricica s-a stins după mai multe săptămâni de comă
KanalD
A murit un celebru fotbalist de la Real Madrid! Acesta a câștigat Champions League cu echipa de pe Bernabéu
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Regula pe care mulți nu o cunosc în 2025: Când ești primul la semafor, lași mașina băgată în viteză? Cum eviți o pagubă uriașă
Descopera.ro
Mister rezolvat: Creierul ne controlează pe noi sau noi pe el?
Capital.ro
Elena Udrea revine în politică? Apariția care a uimit toată România. A mers direct în Parlament
Evz.ro
Gina Chirilă are un nou iubit. Seamănă izbitor cu Vlădău
A1
Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu și când va avea loc înmormântarea jurnalistei
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
De ce își îneca amarul Ioana Popescu în alcool și care a fost ultima ei dorință: „Spunea că se simte singură.”
RadioImpuls
Dorobanțu și-a pierdut cumpătul: "Ce sunt eu aici? Nu îmi zici tu mie să nu vorbesc". Ce a scos Veronica la iveală despre concurentul din Casa Iubirii i-a făcut pe toți să AMUȚEASCĂ: "E ceva horror". DEZVĂLUIREA care l-a făcut să clacheze
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Cercetătorii ar fi detectat o gaură de vierme dintr-un univers paralel