O femeie a descoperit o adevărată comoară după ce a cumpărat o pereche de cercei cu doar 74 de pence (aproximativ 4,5 lei) dintr-un târg de vechituri din Marea Britanie. Abia ajunsă acasă a realizat că bijuteriile fac parte dintr-o colecție rară și ar putea valora mii de lire euro.

O femeie a rămas fără cuvinte după ce o achiziție aparent banală dintr-un târg de vechituri s-a dovedit a fi o descoperire rară. Femeia a plătit doar 74 de pence, echivalentul a puțin de 4 lei pentru o pereche de cercei, fără să știe inițial valoarea reală a acestora.

Abia după ce a ajuns acasă și a început să se documenteze, femeia și-a dat seama că a pus mâna pe o adevărată „comoară ascunsă”, experiență care, potrivit familiei sale, i-a schimbat complet perspectiva asupra cumpărăturilor din târgurile de vechituri.

Descoperirea a devenit cunoscută după ce fiica femeii a povestit întâmplarea pe platforma Reddit.

„Sunt absolut fără cuvinte în legătură cu descoperirea mamei mele de azi dimineață la târgul de vechituri. Mama îmi arată asta abia acum, dar a găsit o mulțime de cercei azi dimineață la 1 dolar perechea și nici măcar nu și-a dat seama că erau marcați cu 18k. Îi va testa mâine, dar, Doamne, sper să fie autentici. Să sperăm că vom mai avea parte de astfel de descoperiri în acest an.”, a scris fiica femeii norocoase, potrivit Mirror.co.uk.

Cât valorează de fapt comoara din târgul de vechituri

Ulterior, cercetările au arătat că bijuteria, descrisă online ca un inel cocktail victorian din aur galben de 18k cu pietre de turcoaz, se vinde de obicei cu aproximativ 2.500 de lire sterline, adică peste 3.300 de dolari.

„Are un design uimitor realizat din aur galben de 18k. Inelul pune în evidență pietrele prețioase turcoaz, tăiate cabochon și montate într-un design ridicat, curbat, cunoscut și sub numele de „bombe”. Acest inel are un farmec vintage, deoarece turcoazul se completează perfect cu aurul galben.”

Turcoazul prezintă mai multe nuanțe de culoare, de la albastru deschis la verde închis, că inelul cântărește 17,2 grame și este marcat cu ștanța „750”, indicând aur de 18 karate în stare excelentă.

Descoperirea a stârnit reacții numeroase online. Un utilizator a comentat: „Și este turcoaz autentic! Sunt frumoase.” Altul a adăugat: „Frumoasă descoperire vintage! Acestea sunt din anii ’60 până la începutul anilor ’70 și au fost fabricate în Italia.”

Alți comentatori au oferit sfaturi tehnice privind verificarea autenticității aurului și a pietrelor, menționând teste cu magnetul, examinarea cu lupă de bijutier sau verificarea cu acid.