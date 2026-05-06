O insulă scoțiană celebră pentru colonia rară de canguri pitici este scoasă la vânzare. Cu cât se vinde
O insulă privată nelocuită din Loch Lomond, Scoția, deținută de o prezentatoare cunoscută de radio și televiziune, a fost scoasă la vânzare pentru suma de 3.500.000 de euro, relatează BBC.

Prezentatoarea Kirsty Young a cumpărat insula Inchconnachan, supranumită „Insula Wallaby”, deoarece găzduiește singura colonie de wallaby sălbatici (animale marsupiale din aceeași familie cu cangurii) din Scoția. Anul trecut a obținut permisiunea de a construi acolo o cabană de vacanță.

Totuși, insula a fost acum pusă în vânzare cu două opțiuni de achiziție. Cumpărătorii o pot achiziționa cu autorizație de construire pentru 3 milioane de lire sterline sau o pot cumpăra ca proprietate „la cheie” pentru 10 milioane de lire sterline.

Kirsty Young și soțul ei Nick Jones au cumpărat terenul pentru 1,6 milioane de lire sterline în 2020 și au depus anul următor o cerere pentru construirea unei locuințe de scurt sejur, cu un nou adăpost pentru bărci și un debarcader. Ruinele unui bungalow din lemn în stil colonial din anii 1920 urmau să fie demolate ca parte a dezvoltării, iar pe teren urma să fie creată o zonă umedă naturală de tip pădure.

Casa principală ar urma să fie construită pe fundații pe piloți înșurubați „pentru a proteja ecologia prețioasă a insulei”, iar adăpostul pentru bărci ar fi amplasat într-un golf protejat.

Totuși, planurile le-au fost date peste cap de opoziția organizațiilor pentru protecția faunei, îngrijorate de impactul asupra wallaby-ilor, dar au fost aprobate în ianuarie anul trecut.

Pe Inchconnachan trăiesc wallaby de aproximativ 80 de ani. Se crede că au fost aduși pe insulă la scurt timp după Al Doilea Război Mondial de Fiona Bryde Gore, Lady Arran Colquhoun. Lady Arran este descrisă ca fiind cea care i-a transportat din locuința sa din Hertfordshire, unde ținea și porci, lame și alpaca. Insula găzduiește, de asemenea, capercaillie, una dintre cele mai amenințate specii de păsări din Scoția.

