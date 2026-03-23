Insula spaniolă secretă pe care nu mulți turiști o cunosc. Ai nevoie de o autorizație oficială, pentru a ajunge aici

Această insulă spaniolă secretă, foarte puțin cunoscută de către turiști, oferă un peisaj de milioane. Pe lângă plajele imaculate, priveliști sălbatice ale Atlanticului și liniște totală, turiștii se pot bucura aici și de lipsa aglomerației.

În timp ce Insulele Canare atrag tot mai mulți turiști, anual, fiind una dintre cele mai cunoscute zone ale Spaniei, o destinație mai liniștită și în mare parte nedescoperită și neatinsă de vizitatori atrage tot mai mult atenția. Este vorba despre Insula Ons, care se află în largul coastei Galiției, în nord-vestul Spaniei. Este considerată o ”bijuterie naturală”, o zonă cu o frumusețe aparte, dar care nu este atât de populară printre turiști.

Insula Ons se află în estuarul Pontevedra. Frumusețea zonei este dată, practic, de contrastul izbitor cu plajele aglomerate din Tenerife și Lanzarote. Insula prezintă reguli stricte de conservare și rămâne, de altfel, una dintre cele mai imaculate destinații de coastă ale Spaniei, notează Express.co.uk.

Nisip alb și apă limpede

Insula este brăzdată de plaje cu nisip alb, iar apa este limpede. Una dintre cele mai frumoase zone ale insulei reprezintă plaja Melide. Înconjurată de stânci abrupte și peisaje sălbatice ale Atlanticului, plaja oferă un cadru liniștit, departe de agitația atracțiilor turistice obișnuite.

De altfel, insula poate fi străbătută pe jos, pe trasee pitorești. Patru rute principale îi ghidează pe vizitatori prin peisaje luxuriante, precum și vederi panoramice atât asupra altor insule, cât și asupra Oceanului Atlantic. Insula mai are o mică comunitate locală, iar vizitatorii au ocazia să experimenteze preparatele culinare regionale. În localuri se servesc, de obicei, fructe de mare proaspete.

Accesul este controlat de guvern

Accesul pe insulă este controlat cu atenție de guvernul regional galician pentru a proteja ecosistemul. Pentru a putea merge pe insulă, vizitatorul va trebui să obțină în prealabil o autorizație oficială, pe lângă rezervarea unei călătorii cu barca.

”Aceste măsuri ajută la conservarea frumuseții sale naturale și la prevenirea supraaglomerării observate în alte destinații spaniole. Rezultatul este o experiență rară de călătorie în Europa modernă: o insulă care se simte neatinsă, sălbatică și profund conectată la natură. Pe măsură ce călătorii caută din ce în ce mai mult alternative mai liniștite și mai sustenabile la turismul de masă, Insula Ons devine o bijuterie ascunsă, oferind toată frumusețea coastei Spaniei, fără aglomerație”, scrie sursa citată.

