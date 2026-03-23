Insula spaniolă secretă pe care nu mulți turiști o cunosc. Ai nevoie de o autorizație oficială, pentru a ajunge aici

Această insulă spaniolă secretă, foarte puțin cunoscută de către turiști, oferă un peisaj de milioane. Pe lângă plajele imaculate, priveliști sălbatice ale Atlanticului și liniște totală, turiștii se pot bucura aici și de lipsa aglomerației.

În timp ce Insulele Canare atrag tot mai mulți turiști, anual, fiind una dintre cele mai cunoscute zone ale Spaniei, o destinație mai liniștită și în mare parte nedescoperită și neatinsă de vizitatori atrage tot mai mult atenția. Este vorba despre Insula Ons, care se află în largul coastei Galiției, în nord-vestul Spaniei. Este considerată o ”bijuterie naturală”, o zonă cu o frumusețe aparte, dar care nu este atât de populară printre turiști.

Insula Ons se află în estuarul Pontevedra. Frumusețea zonei este dată, practic, de contrastul izbitor cu plajele aglomerate din Tenerife și Lanzarote. Insula prezintă reguli stricte de conservare și rămâne, de altfel, una dintre cele mai imaculate destinații de coastă ale Spaniei, notează Express.co.uk.

Insula are un contrast cu plajele aglomerate din Tenerife și Lanzarote

Nisip alb și apă limpede

Insula este brăzdată de plaje cu nisip alb, iar apa este limpede. Una dintre cele mai frumoase zone ale insulei reprezintă plaja Melide. Înconjurată de stânci abrupte și peisaje sălbatice ale Atlanticului, plaja oferă un cadru liniștit, departe de agitația atracțiilor turistice obișnuite.

De altfel, insula poate fi străbătută pe jos, pe trasee pitorești. Patru rute principale îi ghidează pe vizitatori prin peisaje luxuriante, precum și vederi panoramice atât asupra altor insule, cât și asupra Oceanului Atlantic. Insula mai are o mică comunitate locală, iar vizitatorii au ocazia să experimenteze preparatele culinare regionale. În localuri se servesc, de obicei, fructe de mare proaspete.

Accesul este controlat de guvern

Accesul pe insulă este controlat cu atenție de guvernul regional galician pentru a proteja ecosistemul. Pentru a putea merge pe insulă, vizitatorul va trebui să obțină în prealabil o autorizație oficială, pe lângă rezervarea unei călătorii cu barca.

”Aceste măsuri ajută la conservarea frumuseții sale naturale și la prevenirea supraaglomerării observate în alte destinații spaniole. Rezultatul este o experiență rară de călătorie în Europa modernă: o insulă care se simte neatinsă, sălbatică și profund conectată la natură. Pe măsură ce călătorii caută din ce în ce mai mult alternative mai liniștite și mai sustenabile la turismul de masă, Insula Ons devine o bijuterie ascunsă, oferind toată frumusețea coastei Spaniei, fără aglomerație”, scrie sursa citată.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

TURISM O capitală europeană mică poate fi destinația perfectă pentru o escapadă de neuitat, cu peisaje vibrante, arhitectură contrastantă și bere ieftină
19:06
O capitală europeană mică poate fi destinația perfectă pentru o escapadă de neuitat, cu peisaje vibrante, arhitectură contrastantă și bere ieftină
TURISM Unde trăiești cel mai bine, acum, în 2026. Ce arată un top internațional și unde se situează România
17:48, 22 Mar 2026
Unde trăiești cel mai bine, acum, în 2026. Ce arată un top internațional și unde se situează România
TURISM Orașele europene în care turiștii beneficiază de tururi gratuite, excursii sau cafea, dacă merg cu autobuzul sau strâng gunoiul de pe stradă
13:48, 22 Mar 2026
Orașele europene în care turiștii beneficiază de tururi gratuite, excursii sau cafea, dacă merg cu autobuzul sau strâng gunoiul de pe stradă
TURISM Cât costă un sejur la Poiana Brașov de Paște, în aprilie 2026. Cu ce vor fi serviți oaspeții la cazare
14:39, 21 Mar 2026
Cât costă un sejur la Poiana Brașov de Paște, în aprilie 2026. Cu ce vor fi serviți oaspeții la cazare
UTILE Singurele 3 orașe din România în care există toate cele 3 forme de relief: câmpie, deal și munte
10:36, 20 Mar 2026
Singurele 3 orașe din România în care există toate cele 3 forme de relief: câmpie, deal și munte
TURISM Năvălesc turiștii baltici la Marea Neagră. Polonezii se întorc ca berzele la Mamaia
20:30, 19 Mar 2026
Năvălesc turiștii baltici la Marea Neagră. Polonezii se întorc ca berzele la Mamaia
Mediafax
Cancelaria Prim-ministrului confirmă că frații Pavăl au notificat CEIDS pentru preluarea Carrefour. Actul normativ în baza căruia se analizează tranzacția s-a schimbat a doua zi
Digi24
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Cancan.ro
Clinica Oanei Zăvoranu, DEMOLATĂ bucată cu bucată! Aparatele de milioane, ridicate în urma executării
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Adevarul
Războiul din Iran arată limitele puterii americane
Mediafax
Scandal puternic în Ungaria, înaintea alegerilor cruciale: telefonul ministrului de externe, Peter Szijjártó, ar fi fost interceptat de serviciile secrete. Jurnaliști implicați, discuții cu Serghei Lavrov
Click
De ce japonezii nu au praf în casă, iar noțiunea de curățenie generală le este complet necunoscută
Digi24
„Veniți cu propriile arme”. Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9000 de euro. Terenul are peste 1500 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
O mai ţii minte pe Ioana Moldovan, fostă prezentatoare la Pro TV? Cum arată acum, la 49 de ani
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
A apărut mașina care repară singură gropile! Unde o găsești în România - VIDEO
Descopera.ro
Materialul-minune folosit de neanderthalieni la orice!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un miliardar de 63 de ani se căsătorește cu o tipă tare de 27 de ani
Descopera.ro
Josef Mengele și experimentele de la Auschwitz: cum a devenit medicina instrument al ideologiei naziste
