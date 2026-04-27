Grecia, noi reguli pentru sute de plaje sălbatice. Ce le va fi interzis comercianților

Grecia, noi reguli pentru sute de plaje sălbatice. Lista activităților care devin interzise.

Grecia va implementa noi măsuri dure pentru protejarea plajelor sălbatice.

Totul, pe fondul îngrijorărilor legate de turismul excesiv, care pune presiune pe ecosistemele costiere fragile, scrie express.co.uk.

Autoritățile au anunțat că măsurile au ca obiectiv conservarea unor porțiuni de coastă „neatinse” de turiști.

„Prea mulți turiști” încep să amenințe frumusețea naturală a acestor plaje.

Sunt vizate activitățile comerciale, îndeosebi: restricții mai dure privind amplasarea șezlongurilor și extinderea zonelor protejate acolo unde nu va fi permisă nicio dezvoltare turistică.

Grecia înregistrează cifre record de turiști și acest lucru ajută economia, dar se întrevede nevoia unui echilibru, pentru a preveni distrugerea faunei pe termen lung.

Plajele grecești sunt incluse în rețeaua Natura 2000 – un sistem european de zone protejate creat pentru conservarea celor mai prețioase specii și habitate.

Ce nu vor mai avea voie să facă comercianții

Modificarea legislativă urmărește protejarea eficientă a plajelor sărlbatice.

Autoritățile se concentrează asupra conservării florie și faunei locale din aceste ecosisteme fragile.

Vor fi interzise:

– Concesionarea pentru șezlonguri, umbrele sau alte infrastructuri turistice

– Construcția de structuri permanente

– Circulația vehiculelor sau desfășurarea activităților comerciale care afectează ecosistemul

– Orice activitate care modifică geomorfologia plajei sau perturbă fauna locală, precum zonele de cuibărit ale țestoaselor marine.

Zonele vizate de restricții

251 de plaje vor fi protejate, iar insula Creta este principala beneficiară. Lista cuprinde Chania, Rethymno, Heraklion și Lasithi.

Pe listă se mai regăsesc Halikounas din Corfu, Pori și Italida din Ano Koufonisi, precum și plaja Kastro din Lefkada.

