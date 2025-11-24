O nouă taxă pe facturile de întreținere ale locatarilor din România. Sunt generate scumpiri în lanț la energia electrică și termică

O nouă taxă apare pe facturile de întreținere ale locatarilor din România, în noiembrie 2025. Costurile au devenit mai mari pentru cetățeni, după majorarea taxei de cogenerare cu 62% și creșterea TVA-ului la energia termică. Scumpirile în lanț vor avea un impact asupra bugetelor famillilor.

Aceste majorări ale facturilor au loc încă de la 1 noiembrie 2025. De menționat faptul că taxa de cogenerare este achitată indirect de toți consumatorii. Această taxă influențează încălzirea și iluminatul din spațiile comune prezente în blocuri.

Facturi mai mari la întreținere pentru locatarii din România

Asociația Energia Inteligentă (AEI) măsurile deja intrate în vigoare vor avea un impact asupra bugetelor familiilor. Specialiștii susțin că sunt generate scumpiri în lanț, în urma creșterii TVA și a majorării taxei respective (+62%), iar acest aspect poate fi observat în listele de întreținere. În acest sens, locatarii din România vor achita mai mulți bani pentru aspecte precum:

Iluminatul din spațiile comune (iluminatul scărilor, de exemplu);

Apa caldă menajeră;

Funcționarea lifturilor din blocuri;

Încălzirea spațiilor comune;

Alte cosumuri dependente de energia termică / electrică.

Exemple de creșteri ale facturilor:

Calcule preliminare arată o tendință ascendentă a costurilor, în cazul unei garsoniere: aproape 24 de lei în plus, pe lună;

În cazul unui apartament cu 4 camere, costurile lunare ar putea fi mai mari cu 50-55 de lei.

Altfel, specialiștii susțin că pragul psihologic de 1.000 de lei ar putea fi atins sau chiar depășit la întreținere, în cazul apartamentelor cu 4 camere, în București, arată romaniatv.net.

