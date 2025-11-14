Mare atenție: poți primi 10.000 lei amendă dacă locuiești în acest oraș din România, ai câine și faci această greșeală. Iată despre ce este vorba.

Primăria Bârlad, căci despre acest oraș este vorba, a anunțat controale la proprietarii de câini care nu-și sterilizează animnalele.

“În vederea diminuării numărului de câini de pe domeniul public, care prezintă un real pericol pentru cetățeni, vă aducem la cunoștință faptul că persoanele fizice sau juridice, deținătorii permanenți sau temporari ai câinilor aparținând rasei comune sau metiși au obligativitatea sterilizării și microcipării acestora”, se arată în comunicat.

Tot aici se indică și faptul că „în perioada următoare se vor efectua verificări în teren de către reprezentanții autorităților locale cu privire la respectarea legislației în vigoare. Pentru nerespectarea prevederilor legale, proprietarii și deținătorii de câini pot fi sancționați cu amendă de la 2000 la 5000 de lei pentru necipare și amendă de la 5000 de lei la 10 mii de lei pentru nesterilizare”, mai anunță instituția.

De asemenea, în comunicat se mai spune și că pentru a preveni sancțiunile, cetățenii municipiului Bârlad pot beneficia, până la sfârșitul anului 2025, de o campanie de sterilizare a câinilor cu stăpân, subvenționată de Primăria municipiului Bârlad. În acest sens, persoanele interesate se pot adresa la Camera nr. 4 din Primăria Bârlad cu cartea de identitate, au comunicat reprezentanții primăriei.

