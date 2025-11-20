Prima pagină » Actualitate » Proprietarii de apartamente care riscă dosar penal sau chiar închisoarea. Au nevoie de dovezi

Proprietarii de apartamente care riscă dosar penal sau chiar închisoarea. Au nevoie de dovezi

20 nov. 2025, 16:42, Actualitate
Proprietarii de apartamente care riscă dosar penal sau chiar închisoarea. Au nevoie de dovezi
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Proprietarii de apartamene riscă dosar penal sau chiar închisoarea, în situația în care fac aceștia fac plângeri, reclamații și sesizări nejustificate și repetate, fără a avea un temei legal. Astfel, persoanele care locuiesc la bloc și depun plângeri repetate, fără a avea dovezi clare și bazate doar pe supoziții personale, pot ajunge să fie cercetate penal. Situațiile în care acestea au nevoie de dovezi.

Dreptul proprietarilor de la bloc de a depune o plângere penală nu trebuie confundat cu posibilitatea de a abuza de sistemul judiciar, când sunt depuse în mod repetat cereri fără temei sau sesizări care să blocheze activitatea unei persoane.

Astfel, proprietarii care depun plângeri penale repetate, fără a avea dovezi clare și bazate pe supoziții personale, pot să ajungă ei înșiși să fie cercetați penal pentru inducerea în eroare a organelor judiciare, scrie capital.ro.

Este important de precizat și faptul că nu orice plângere respinsă sau clasată duce automat la dosar penal pentru inducerea în eroare a organelor judiciare. În realitate însă, Codul Penal prevede condiții clare pentru ca o persoană să fie trasă la răspundere. Prin urmare, o plângere este considerată nefondată atunci când fapta nu se poate dovedi sau probele sunt insuficiente sau cele sesizate nu sunt infracțiuni, dar autorul plângerii acționează cu bună-credință, convins că s-a petrecut o faptă ilegală. În aceste situații, nu este răspundere penală.

Infracțiunea apare numai dacă sunt îndeplinite, împreună, două condiții: persoana știe fapta nu există ori acuzatul este nevinovat, iar plângerea este făcută intenționat ca să determine o anchetă sau pentru a crea probleme. Trebuie deci dovedită rea-credința și intenția de a minți. Numai atunci fapta devine infracțiune și se poate ajunge la amendă penală sau închisoare de la 6 luni la 3 ani, mai scrie capital.ro.

Obiceiuri interzise la bloc

Cum scările, holurile, subsolurile, acoperișurile și alte spații similare se folosesc la comun de către proprietarii sau chiriașii dintr-un bloc, amenajările făcute fără aprobarea tuturor sau ocuparea abuzivă a spațiiloc comune pot genera conflicte între vecini și, mai grav, plângeri depuse la asociație sau chiar la primărie.

De asemenea, sancționată drastic este și depozitarea obiectelor în zonele comune de la bloc. Regula se aplică și pentru biciclete, cărucioare, mobilier vechi, cutii sau electrocasnice lăsate pe holuri.

Nu în ultimul rând, anumite zone din interiorul blocului și de pe casa scării trebuie rămână libere pentru a permite accesul în situații de urgență. Legea interzice clar folosirea spațiilor comune ca scările, holurile, subsolurile sau podurile pentru depozitarea obiectelor care pot obstrucționa căile de acces sau de evacuare.

Autorul recomandă:

Acces interzis pentru proprietarii de apartamente. Ce nu pot solicita locatarii, potrivit Codului Civil

Citește și

HOROSCOP Universul s-a întors împotriva acestei Zodie. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
13:55
Universul s-a întors împotriva acestei Zodie. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
NEWS ALERT Cod galben de INUNDAȚII pe râuri din șase județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă atenționarea hidrologilor
13:49
Cod galben de INUNDAȚII pe râuri din șase județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă atenționarea hidrologilor
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan „fură” startul în cazul avizului de la CSM pe reforma pensiilor din justiție. Le mulțumește magistraților, deși precizările CSM îl contrazic pe președinte
13:47
Nicușor Dan „fură” startul în cazul avizului de la CSM pe reforma pensiilor din justiție. Le mulțumește magistraților, deși precizările CSM îl contrazic pe președinte
NEWS ALERT Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu o rangă într-o parcare din București, de către o femeie
13:45
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu o rangă într-o parcare din București, de către o femeie
FLASH NEWS Nicușor Dan evită să spună dacă România susține planul de pace al lui Trump. El susține Ucraina: „Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în chestiune. Suntem dispuși să continuăm să apărăm Ucraina”
13:14
Nicușor Dan evită să spună dacă România susține planul de pace al lui Trump. El susține Ucraina: „Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în chestiune. Suntem dispuși să continuăm să apărăm Ucraina”
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Planul de pace al SUA pentru Ucraina: care sunt cele 28 de puncte
Cancan.ro
Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Adevarul
Trei greșeli într-o propoziție: Ministerul Educației, prins cu tema nefăcută. Reacția lui Cristian David: „Incredibil!”
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
Digi24
Chiar dacă pierde cu Turcia, România va juca ori cu Slovacia, ori cu Kosovo
Cancan.ro
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce substanțe avea în corp
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Oamenii cu pisici ar putea avea un risc mai mare de schizofrenie, sugerează o cercetare
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
13:53
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
SPORT România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
13:51
România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
FLASH NEWS Nicușor Dan face apologia subvențiilor pentru partide: „A scăzut numărul de sacoșe cu bani”. Se detașează de „războiul victimizării” iscat de Drulă
13:42
Nicușor Dan face apologia subvențiilor pentru partide: „A scăzut numărul de sacoșe cu bani”. Se detașează de „războiul victimizării” iscat de Drulă
JUSTIȚIE Șoferul camionului plin cu arme, oprit în Vama Albița, a fost reținut. Deținea 18 rachete antitanc și 8 lansatoare de grenade
13:07
Șoferul camionului plin cu arme, oprit în Vama Albița, a fost reținut. Deținea 18 rachete antitanc și 8 lansatoare de grenade
FLASH NEWS Nicușor Dan explică motivul din spatele revocării lui Ludovic Orban: „Uneori se mai întâmplă telenovele. Ne-am despărțit”
13:00
Nicușor Dan explică motivul din spatele revocării lui Ludovic Orban: „Uneori se mai întâmplă telenovele. Ne-am despărțit”