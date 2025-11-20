Proprietarii de apartamente care riscă dosar penal sau chiar închisoarea. Au nevoie de dovezi

Proprietarii de apartamene riscă dosar penal sau chiar închisoarea, în situația în care fac aceștia fac plângeri, reclamații și sesizări nejustificate și repetate, fără a avea un temei legal. Astfel, persoanele care locuiesc la bloc și depun plângeri repetate, fără a avea dovezi clare și bazate doar pe supoziții personale, pot ajunge să fie cercetate penal. Situațiile în care acestea au nevoie de dovezi.

Dreptul proprietarilor de la bloc de a depune o plângere penală nu trebuie confundat cu posibilitatea de a abuza de sistemul judiciar, când sunt depuse în mod repetat cereri fără temei sau sesizări care să blocheze activitatea unei persoane.

Astfel, proprietarii care depun plângeri penale repetate, fără a avea dovezi clare și bazate pe supoziții personale, pot să ajungă ei înșiși să fie cercetați penal pentru inducerea în eroare a organelor judiciare, scrie capital.ro.

Este important de precizat și faptul că nu orice plângere respinsă sau clasată duce automat la dosar penal pentru inducerea în eroare a organelor judiciare. În realitate însă, Codul Penal prevede condiții clare pentru ca o persoană să fie trasă la răspundere. Prin urmare, o plângere este considerată nefondată atunci când fapta nu se poate dovedi sau probele sunt insuficiente sau cele sesizate nu sunt infracțiuni, dar autorul plângerii acționează cu bună-credință, convins că s-a petrecut o faptă ilegală. În aceste situații, nu este răspundere penală.

Infracțiunea apare numai dacă sunt îndeplinite, împreună, două condiții: persoana știe că fapta nu există ori că acuzatul este nevinovat, iar plângerea este făcută intenționat ca să determine o anchetă sau pentru a crea probleme. Trebuie deci dovedită rea-credința și intenția de a minți. Numai atunci fapta devine infracțiune și se poate ajunge la amendă penală sau închisoare de la 6 luni la 3 ani, mai scrie capital.ro.

Obiceiuri interzise la bloc

Cum scările, holurile, subsolurile, acoperișurile și alte spații similare se folosesc la comun de către proprietarii sau chiriașii dintr-un bloc, amenajările făcute fără aprobarea tuturor sau ocuparea abuzivă a spațiiloc comune pot genera conflicte între vecini și, mai grav, plângeri depuse la asociație sau chiar la primărie.

De asemenea, sancționată drastic este și depozitarea obiectelor în zonele comune de la bloc. Regula se aplică și pentru biciclete, cărucioare, mobilier vechi, cutii sau electrocasnice lăsate pe holuri.

Nu în ultimul rând, anumite zone din interiorul blocului și de pe casa scării trebuie să rămână libere pentru a permite accesul în situații de urgență. Legea interzice clar folosirea spațiilor comune ca scările, holurile, subsolurile sau podurile pentru depozitarea obiectelor care pot obstrucționa căile de acces sau de evacuare.

