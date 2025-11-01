Prima pagină » Actualitate » Facturile la căldură și curent se majorează de la 1 noiembrie 2025. Decizia vine după ultima taxă mărită de ANRE

Facturile la căldură și curent se majorează de la 1 noiembrie 2025. Decizia vine după ultima taxă mărită de ANRE

01 nov. 2025, 13:17, Actualitate
Facturile la căldură și curent se majorează de la 1 noiembrie 2025. Decizia vine după ultima taxă mărită de ANRE
Facturile la căldură și curent se majorează de la 1 noiembrie 2025 / foto: Shutterstock

Facturile la căldură și curent se majorează începând cu data de 1 noiembrie 2025. Este vizată contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficienţă, o plată care este efectuată, practic, de toți consumatorii de curent electric. Este a patra scumpire din ultimele luni, după ultima decizie ANRE.

Vă reamintim faptul că Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a hotărât să majoreze încă o taxă, recent, marcându-se cea de-a patra scumpire din ultimele luni. Pe fondul creșterii cu 62% a taxei de cogenerare, facturile la căldură și curent vor crește. Practic, începând cu data de 1 noiembrie 2025 (sâmbătă), taxa de cogenerare crește de la 0,0084 lei/kWh la 0,0136 lei/kWh.

Crește taxa de cogenerare

Această creștere este în jur de 50 de bani.

„Din 2011, românii sunt obligaţi să achite o „taxă” de cogenerarea de înaltă eficienţă pentru fiecare kWh consumat, cu scopul finanţării construcţiei de noi centrale/modernizarea celor existente, care să aibă o eficienţă superioară şi astfel să ajungă să producă energie electrica şi termică mult mai ieftină în viitor. Practic, după 14 ani de plată a acestei taxe energia electrică de către români, ar fi trebuit să avem energie termică şi energie electrică mai ieftină şi nu mai scumpă”, susţine preşedintele AEI, Dumitru Chisaliţă, într-o analiză, arată Stirileprotv.ro.

Facturi mai mari la energie și căldură

Vă reamintim faptul că luna trecută a crescut tariful reglementat pentru serviciile de sistem.

Facturile au crescut și după majorarea cotei TVA. După ridicarea plafonării tarifelor la energia electrică, de pildă, consumatorii au ajuns să achite facturi mai mari chiar și până la 1,5 lei/kWh.

Autorul recomandă:

Cum poți obține FACTURI mai mici la căldură. Trucurile de care ar trebui să ții cont pentru a trece mai uşor peste această iarnă

Am făcut calculul! Cât te costă, lunar, să încălzești un apartament cu centrală pe gaz la 21°C

Prețul facturilor la UTILITĂȚI în marile orașe ale lumii. Unde se plătesc cele mai mari tarife din România

Cine beneficiază de AJUTORUL de încălzire pentru 2025 – 2026, care sunt actele necesare și unde se depun dosarele

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)

Citește și

NEWS ALERT O nouă explozie din cauza gazelor s-a produs într-un bloc din România. Deflagrația a fost urmată de incendiu
13:11
O nouă explozie din cauza gazelor s-a produs într-un bloc din România. Deflagrația a fost urmată de incendiu
POLITICĂ George Simion, după vandalizarea sediului AUR: „nu voi accepta să fiu împușcat”. Se compară cu activistul american, Charlie Kirk
12:52
George Simion, după vandalizarea sediului AUR: „nu voi accepta să fiu împușcat”. Se compară cu activistul american, Charlie Kirk
INEDIT Pădurea Hoia Baciu din Cluj, descrisă de The Guardian: „Cea mai bântuită pădure din lume: copaci contorsionați, OZN-uri și povești înfricoșătoare”
12:29
Pădurea Hoia Baciu din Cluj, descrisă de The Guardian: „Cea mai bântuită pădure din lume: copaci contorsionați, OZN-uri și povești înfricoșătoare”
COMERȚ ANPC avertizează consumatorii, înainte de Black Friday 2025. La ce trebuie să fiți atenți
12:14
ANPC avertizează consumatorii, înainte de Black Friday 2025. La ce trebuie să fiți atenți
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Liderii noștri au refuzat să-l cheme pe ambasadorul român de la Washington care este un SUSȚINĂTOR al lui Biden”
12:00
Dan Dungaciu: „Liderii noștri au refuzat să-l cheme pe ambasadorul român de la Washington care este un SUSȚINĂTOR al lui Biden”
Mediafax
Moșii de Toamnă – zi de pomenire a morților, într-un cosmos care se deschide acum / Au fost ființe totemice, acum sunt ființe din duh / Ce este coliva și de ce o împărțim?
Digi24
Cel mai bogat om din Rusia își vede imperiul petrolier destrămându-se după sancțiunile americane. „Lukoil este terminat”
Cancan.ro
Fostul soț al doctoriței Ștefania Szabo, dat în judecată! Care este motivul pentru care ajunge iar la tribunal
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, cu abdomenul la vedere, a atras toate privirile la Dubai! Cum arată fostul lider WTA la 8 luni după retragere
Adevarul
Cei doi români care și-au dublat averea într-un singur an i-au luat fața lui Ion Ţiriac în topul miliardarilor
Mediafax
Misterul câinilor albaștri de la Cernobîl ar fi fost rezolvat
Click
Scandal de pomină pe „Hai-Hui”, numele emisiunii Marinei Almășan, de la TVR 2. Ce acuzații i se aduc: „Nu e o invenție a TVR”. Replica vedetei: „N-a furat nimeni de la nimeni!”
Digi24
România are o nouă staţiune turistică de interes naţional. „Un loc de care orice român ar trebui să se îndrăgostească”
Cancan.ro
Marii ABSENȚI de la priveghiul Ștefaniei Szabo. Nimeni nu se aștepta ca ei să lipsească!
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
Predicția făcută în 1903 care a fost spulberată 69 de zile mai târziu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Dificultățile financiare ale părinților pot afecta abilitățile sociale ale copiilor, arată un nou studiu
HOROSCOP Zodia ocrotită de Divinitate de la 1 noiembrie 2025. Începe o nouă etapă pentru acest nativ. Va găsi soluții pentru problemele nerezolvate
12:39
Zodia ocrotită de Divinitate de la 1 noiembrie 2025. Începe o nouă etapă pentru acest nativ. Va găsi soluții pentru problemele nerezolvate
VIDEO A avut Ion Iliescu unul sau doi fii adoptivi? Lavinia Betea, despre cel mai controversat episod din viața personală a fostului președinte
12:30
A avut Ion Iliescu unul sau doi fii adoptivi? Lavinia Betea, despre cel mai controversat episod din viața personală a fostului președinte
SĂNĂTATE Oamenii de ştiinţă au găsit contaminări cu fecale şi E.coli în ţigările electronice
12:12
Oamenii de ştiinţă au găsit contaminări cu fecale şi E.coli în ţigările electronice
ECONOMIE Cetățenii români care pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizare. Ce criterii trebuie să îndeplinească
11:58
Cetățenii români care pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizare. Ce criterii trebuie să îndeplinească
EXTERNE Alarmă în America de Sud: Armata din Trinidad și Tobago este în stare de alertă din cauza tensiunilor la cote maxime dintre SUA și Venezuela
11:56
Alarmă în America de Sud: Armata din Trinidad și Tobago este în stare de alertă din cauza tensiunilor la cote maxime dintre SUA și Venezuela
CREDINȚĂ Pelerinajul la Catedrala Mântuirii continuă. Aproape 200.000 de credincioși au trecut prin Sfântul Altar
11:41
Pelerinajul la Catedrala Mântuirii continuă. Aproape 200.000 de credincioși au trecut prin Sfântul Altar