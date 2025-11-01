Facturile la căldură și curent se majorează de la 1 noiembrie 2025. Decizia vine după ultima taxă mărită de ANRE

Facturile la căldură și curent se majorează începând cu data de 1 noiembrie 2025. Este vizată contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficienţă, o plată care este efectuată, practic, de toți consumatorii de curent electric. Este a patra scumpire din ultimele luni, după ultima decizie ANRE.

Vă reamintim faptul că Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a hotărât să majoreze încă o taxă, recent, marcându-se cea de-a patra scumpire din ultimele luni. Pe fondul creșterii cu 62% a taxei de cogenerare, facturile la căldură și curent vor crește. Practic, începând cu data de 1 noiembrie 2025 (sâmbătă), taxa de cogenerare crește de la 0,0084 lei/kWh la 0,0136 lei/kWh.

Crește taxa de cogenerare

Această creștere este în jur de 50 de bani.

„Din 2011, românii sunt obligaţi să achite o „taxă” de cogenerarea de înaltă eficienţă pentru fiecare kWh consumat, cu scopul finanţării construcţiei de noi centrale/modernizarea celor existente, care să aibă o eficienţă superioară şi astfel să ajungă să producă energie electrica şi termică mult mai ieftină în viitor. Practic, după 14 ani de plată a acestei taxe energia electrică de către români, ar fi trebuit să avem energie termică şi energie electrică mai ieftină şi nu mai scumpă”, susţine preşedintele AEI, Dumitru Chisaliţă, într-o analiză, arată Stirileprotv.ro.

Facturi mai mari la energie și căldură

Vă reamintim faptul că luna trecută a crescut tariful reglementat pentru serviciile de sistem.

Facturile au crescut și după majorarea cotei TVA. După ridicarea plafonării tarifelor la energia electrică, de pildă, consumatorii au ajuns să achite facturi mai mari chiar și până la 1,5 lei/kWh.

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)