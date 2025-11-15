Ce români trebuie să își schimbe buletinul. Aceștia riscă amenzi dacă nu iau măsuri la timp

După ce divorțul a fost pronunțat, actul de identitate trebuie actualizat în cel mult 30 de zile, în funcție de numele pe care persoana îl va purta după separare. Refuzul sau întârzierea pot atrage amendă. De asemenea, trebuie menționat că documentele neactualizate pot crea probleme juridice și administrative.

Actualizarea actului de identitate după divorț este o obligație legală, nerespectarea termenului impus de autorități poate să atragă sancțiuni. Potrivit legii privind evidența persoanelor, foștii soți trebuie să verifice dacă modificarea numelui intervenită prin hotărârea de divorț impune eliberarea unui nou buletin.

Obligația de schimbare a buletinului: 30 de zile de la divorț

După pronunțarea divorțului, persoanele despărțite au la dispoziție un termen de 30 de zile pentru a se prezenta la serviciul de evidență a populației și de a actualiza documentul de identitate. Termenul curge din momentul rămânerii definitive a hotărârii de divorț, fie că aceasta este pronunțată de instanță, fie la notar sau la ofițerul stării civile.

Modificarea buletinului depinde de numele pe care persoana îl folosește după divorț. Există două situații distincte:

Dacă păstrezi numele fostului soț

Buletinul rămâne valabil, chiar și după divorț. Nu este necesară schimbarea lui, deoarece datele de pe actul de identitate nu sunt afectate de desfacerea căsătoriei.

Dacă revii la numele anterior căsătoriei

În această situație, schimbarea actului de identitate devine obligatorie. Persoana trebuie să solicite un buletin nou în termenul legal, altfel riscă sancțiuni.

Ce amendă riști dacă depășești termenul

Refuzul sau întârzierea nejustificată a actualizării actului de identitatea poate fi sancționată cu o amendă cuprinsă între:

-40 și 80 de lei, conform prevederilor din legislația privind evidența populației.

