Sociopol: AUR conduce detașat în intenția de vot. George Simion, cel mai popular lider politic. Surpriză: românii vor alegeri anticipate

Un sondaj realizat de Sociopol în perioada 26 martie – 4 aprilie 2026 indică o consolidare a AUR pe primul loc în intenția de vot, cu 36%, în timp ce liderul formațiunii, George Simion, ocupă prima poziție în clasamentul încrederii în politicieni, relatează Mediafax.

Potrivit datelor, pe locul al doilea în intenția de vot se află, la egalitate, PSD și USR, fiecare cu câte 18%. PNL este cotat la 16%, iar UDMR se situează la 4%.

În ceea ce privește încrederea în lideri politici, George Simion este creditat cu 29%, urmat de Diana Șoșoacă, cu 21%, și de președintele României, Nicușor Dan, cu 19%.

Pe următoarele poziții se află lideri ai PSD, Sorin Grindeanu și Lia Olguța Vasilescu, ambii cu 18%, urmați de premierul și liderul PNL, Ilie Bolojan, cu 17%.

Ce locuri ocupă Ciprian Ciuc sau Dominic Fritz în topul încrederii românilor

Un al doilea eșalon de lideri politici este deschis de primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, cu 13%, și de Cătălin Predoiu, cu 10%. Sub pragul de 10% se regăsesc Petrișor Peiu și Dominic Fritz (câte 9%), precum și Daniel Băluță, Dan Dungaciu și Ana Maria Gavrilă (câte 8%). Cătălin Drulă este cotat la 7%.

Clasamentul este încheiat de Claudiu Manda și Dan Motreanu, ambii cu un nivel de încredere de 3%.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion reprezentativ național de 1.008 persoane, prin interviuri telefonice (CATI), având o marjă de eroare de ±3,2%, la un nivel de încredere de 95%.

Românii vor alegeri anticipate

Sondajul relevă și o deschidere semnificativă a populației față de organizarea de alegeri anticipate.

65% dintre cei chestionați au declarat că ar fi de acord cu organizarea acestora, în timp ce 36% s-au declarat împotrivă.

