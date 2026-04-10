Șeful NATO explică de ce l-a numit „tati” pe Trump, la un summit de anul trecut. „O să trăiesc cu asta pentru tot restul vieții”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și-a exprimat regretul pentru faptul că l-a numit pe Donald Trump „tati”, anul trecut, și a insistat că această poreclă, devenită între timp celebră, a fost de fapt o eroare de „traducere“, relatează Mirror.

Fostul prim-ministru olandez a dat naștere la meme-uri, produse promoționale și ironii anul trecut, când a făcut această remarcă la summit-ul NATO de la Haga, în timp ce lăuda abilitățile de politică externă ale președintelui SUA.

În timp ce Trump spunea că Israelul şi Iranul erau „ca doi copii în curtea şcolii; se ceartă aprig, apoi se opresc”, Rutte l-a întrerupt pentru a spune: „Şi atunci tati (Trump) trebuie uneori să folosească un limbaj dur pentru a-i face să se oprească”.

Reacția lui Trump

La un forum care s-a desfășurat, ieri, la Washington, la o zi după întâlnirea pe care au avut-o la Casa Albă cu președintele SUA, Rutte a fost întrebat dacă îl mai consideră pe Trump „daddy” al său.

Rutte a susținut că a fost o „problemă de limbaj”. El le-a spus reporterilor: „În olandeză, s-ar spune – traducerea cuvântului «daddy» este «tati» – iar eu am spus: «Uneori, tati trebuie să se supere».”

„Deci nu îi spuneam «daddy». Dar, desigur, cuvântul «tati» are tot felul de conotații speciale, iar acum va trebui să trăiesc cu asta pentru tot restul vieții.” Rutte a recunoscut, de asemenea, că acest lucru „mă urmărește puțin”, adăugând că atât el, cât și Trump „și-au asumat responsabilitatea”.

Întrebat în repetate rânduri de atunci dacă Trump intenționează să retragă America din NATO, Rutte a spus puține lucruri, dar nu a negat că o astfel de amenințare a fost făcută.

Sursă foto: Mediafax

