Orbán conduce Ungaria din 2010, dar pierde în sondaje tot de atâta vreme. Cum arată ultimele cifre pentru votul de duminică

Au mai rămas numai două zile până la alegerile parlamentare cruciale din Ungaria, iar premierul Viktar Orban se află în urmă în sondaje, în ciuda sprijinului entuziast din partea lui JD Vance și chiar a lui Donald Trump.

Ce arată ultimele sondaje

Naționalistul de dreapta, aflat la putere de 16 ani, este susținut de doar 30% dintre alegătorii maghiari, comparativ cu 39% care îl susțin pe rivalul său, Peter Magyar, potrivit unui sondaj publicat joi.

De asemenea, un sondaj realizat de Institutul Publicus și publicat vineri de ziarul Nepszava, arată că partidul Tisza a lui Magyar, se bucură de sprijinul a 52% dintre alegătorii hotărâți, în timp ce 39% susțin partidul Fidesz. Sondajul, realizat pe un eșantion de 1.000 de persoane, a arătat, totuși, că aproximativ 25% dintre respondenți nu s-au hotărât încă cum vor vota.

Potrivit The Time, majoritatea sondajelor din ultima perioadă arată că partidul de guvernământ, Fidesz, este pe cale să piardă puterea și se află în urma partidului de opoziție, Tisza, cu o diferență semnificativă.

Cine este rivalul lui Orban

Magyar este un fost membru al partidului de guvernământ Fidesz, dar a demisionat, invocând corupția, pentru a se alătura partidului de centru-dreapta Tisza.

Orbán, care s-a prezentat drept un susținător al „democrației iliberale”, este o figură emblematică a extremei drepte mondiale și este considerat de președintele american Donald Trump un aliat al mișcării MAGA. Simpatia pentru premierul maghiar este atât de mare, încât Trump l-a trimis, săptămâna aceasta, pe vicepreședintele J.D. Vance la Budapesta, într-o încercare de a da un impuls campaniei electorale a prim-ministrului, aflată în declin, cu doar câteva zile înainte de alegerile generale.

În cadrul vizitei, Vance a afirmat că Orbán este „înțelept și inteligent” și că leadershipul său „poate oferi un model pentru continent”. Oficialul american l-a numit pe Viktor Orbán „cel mai important lider din Europa“ și a acuzat Bruxellesul că se amestecă în campania electorală din Ungaria și că impune cenzura.

Vorbind la un miting electoral al lui Orban, Vance a spus: „Vrem ca voi să luați o decizie cu privire la viitorul vostru fără ca forțe externe să vă preseze sau să vă spună ce să faceți. Nu vă spun exact pe cine să votați, dar ceea ce vă spun este că birocrații de la Bruxelles, acei oameni, nu ar trebui ascultați.”

Liderii UE au fost supărați pe Orban pentru că a blocat finanțarea de miliarde de euro pentru Ucraina. Relația Ungariei cu Rusia a constituit unul dintre principalele subiecte ale campaniei electorale.

Deși Ungaria este un membru important al UE, Orbán a refuzat să înceteze achiziționarea de petrol rusesc și este cel mai apropiat aliat al Moscovei în cadrul Uniunii. În timpul campaniei, guvernul său l-a prezentat pe președintele ucrainean Volodimir Zelensky ca pe un adversar.

Acuzat de multă vreme de critici că a preluat controlul asupra instituțiilor din Ungaria, că a restricționat libertatea presei și că a permis corupția politică cronică – acuzații pe care le neagă –, Orbán a devenit o figură emblematică a mișcării de extremă dreapta la nivel mondial.

Trump a susținut în repetate rânduri candidatura lui Orbán la realegere, iar mulți dintre adepții mișcării „Make America Great Again” aprobă poziția liderului maghiar împotriva imigrației, restrângerea drepturilor comunității LGBTQ+ și controlul asupra mass-mediei și mediului academic.

Însă, având în vedere că majoritatea sondajelor indică un deficit uriaș pentru Fidesz în rândul alegătorilor hotărâți înaintea scrutinului din 12 aprilie, Orbán a încercat să-și consolideze imaginea prin apariții publice alături de admiratorii săi internaționali.

În noiembrie, Ungaria a obținut o derogare de la sancțiunile impuse de SUA asupra petrolului și gazelor rusești, în urma unei întâlniri de la Casa Albă între Orbán și Trump.

Cu toate acestea, marți, Vance părea să contrazică eforturile SUA de a-și îndemna aliații să renunțe la energia rusească, criticând dur alte țări din UE pentru că au luat măsuri în vederea încetării importurilor de combustibili fosili ruși ca răspuns la război.

„Este amuzant să-i vezi pe prim-miniștrii și liderii din unele capitale vest-europene vorbind despre criza energetică, când, sincer să fiu, ar fi trebuit să urmeze politicile lui Viktor Orbán”, a spus el.

Vizita lui Vance nu a fost primul gest de susținere din partea SUA pentru realegerea lui Orbán.

În februarie, secretarul de stat american Marco Rubio a vizitat Budapesta, unde l-a lăudat cu entuziasm pe Orbán și „legătura personală” pe care o stabilise cu președintele, spunându-i lui Orbán că Trump era „profund dedicat succesului dumneavoastră, deoarece succesul dumneavoastră este succesul nostru”.

Iar luna trecută, Orbán a găzduit zeci de aliați din întreaga Europă și din afara acesteia la ediția maghiară a Conferinței de Acțiune Politică Conservatoare (CPAC) și la o reuniune a grupării de extremă dreapta „Patrioții pentru Europa”, al treilea grup ca mărime din Parlamentul European.

Trump a transmis un mesaj video către CPAC Ungaria, afirmând că Orbán se bucură de „sprijinul său deplin și total” și că este un „tip fantastic”.

Orbán a rămas respectuos și a repetat afirmațiile false ale lui Trump potrivit cărora acesta a câștigat alegerile din 2020.

Un mesaj de susținere din parte lui Trump pentru Orban a venit și în această dimineață.

Orbán a condus țara fără adversari de seamă încă din 2010, însă dacă partidul său ar pierde alegerile de duminică, acest lucru ar marca o schimbare politică surprinzătoare într-o țară despre care Parlamentul European a afirmat că „nu mai poate fi considerată o democrație deplină”, scrie The Time. Orbán candidează pentru al cincilea mandat consecutiv în funcția de prim-ministru.

