Prima pagină » Știri politice » Sondaj Curs. AUR conduce, în continuare, în încrederea românilor. PNL și USR abia adună împreună cât PSD

Ruxandra Radulescu
În plin scandal între partidele din coaliție, aflate la putere, un sondaj CURS arată că partidul AUR ar obține voturile majorității dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. Printre partidele care nu se află în preferințele cetățenilor la intenția de vot ar fi chiar USR-ul, cel care i-a făcut campanie actualului președinte al României, Nicușor Dan.

În timp ce partidele aflate la putere sunt în conflict deschis, AUR își menține poziția de lider în preferințele românilor. Potrivit sondajului CURS, 33% dintre români ar vota formațiunea lui George Simion dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare.

Pe locul doi în preferințele românilor este Partidul Social Democrat, care ar strânge 24% din voturi, în contextul algerilor parlamentare.

Partidul Național Liberal se află la o distanță considerabilă colegii de coaliție social-democrați, doar 16% din electorat ar opta pentru formațiunea condusă de Bolojan.

Uniunea Salvați România (USR), care l-a sprijinit în campania prezidențială pe Nicușor Dan, ar aduna un scor rușinos de mic de 9% în ceea ce privește intenția la vot.

Pe locurile următoare în privința intenției de vot la parlamentare se situează UDMR – 5%, S.O.S. România – 4%. Partidul Oamenilor Tineri – 3%. Alte partide adună împreună 6%.

Opt din zece români consideră că țara merge într-o direcție greșită

Conform sondajului, opt din zece români spun că ţara merge într-o direcție greşită.
La întrebarea privind direcția în care se îndreaptă România, 80% dintre cei chestionați au răspuns că lucrurile merg într-o direcție greşită, în timp ce doar 17% spun că direcția este bună.

Cercetarea a fost realizată pe un eșantion de 1.517 persoane adulte, reprezentativ la nivel național, în perioada 23 – 27 martie.

Metoda de culegere a datelor – CATI. Marja de eroare este de ±2,5%, la un nivel de încredere de 95%, iar datele au fost ponderate în funcție de regiune și mediul de rezidență.

