„Regina sinecurilor la stat”. Partenera de viață a șefului CJ Iași, liberalul Costel Alexe, lovitură după lovitură: IOR, Apă, Delgaz, Digitalizare, Imprimerie, Senat și Camera Deputaților

28 ian. 2026, 12:26, Diverse
Anamaria Florescu – Partenera de viață a liberalului Costel Alexe, șeful Consiliului Județean (CJ) Iași, a trecut – în ultimii cinci ani – de la apă la gaz, de la Camera Deputaților la Senat, de la armament la digitalizare, de la Guvern la Imprimeria Națională.

  • Reporter de Iași a prezentat o listă impresionantă și un șir nesfârșit de funcții la stat obținute de Anamaria Florescu.
  • „Nu comentez viața mea personală”, a declarat liberalul Costel Alexe (PNL), fără a nega relația.
  • În anul 2020, Costel Alexe și Anamaria Florescu au lucrat împreună la Ministerul Mediului. Alexe a fost ministru, Florescu a fost director de cabinet la un secretar de stat.
  • Din anul 2020, Anamaria Florescu a făcut „slalom” printre funcțiile publice, arată Reporter de Iași.

Explicația lui Costel Alexe: „Este membru PNL”

Contactată telefonic de Reporter de Iași pentru a explica ascensiunea profesională, Anamaria Florescu a refuzat dialogul.

Liberalul Costel Alexe a avut, însă, o „justificare!” pentru funcțiile publice pe care le-a ocupat Anamaria Florescu.

„Este membru PNL”, a precizat șeful CJ Iași.

Anamaria Florescu | Sursa – Reporter de Iași

Acesta a completat că ultima poziție deținută de Anamaria Florescu, cea de consilier administrație publică, este la cabinetul unui senator și nu în structura propriu-zisă a Senatului, acolo de unde Ilie Bolojan, actualul premier, a concediat aproape 150 de persoane, în luna mai a anului trecut, pe când era președintele acestei camere legislative.

Pe rețelele de socializare ale unor liberali ieșeni, însă nu pe conturile lui Alexe sau Florescu, au fost postate, în octombrie 2025, câteva fotografii de la balul Palatului Culturii.

În cel puțin trei dintre aceste imagini, Anamaria Florescu (44 de ani) și Costel Alexe (42 de ani) au fost surprinși pe primul rând, avându-i alături pe Mihai Chirica, primarul Iașului, Alexandru Muraru, șeful PNL Iași, și pe Adina Gîrjan, fost subprefect PNL.

Sursa – Reporter de Iași

Costel Alexe a păstrat relația secretă, mai notează Reporter de Iași, doar câțiva oameni din primul cerc de încredere au știut. Însă, în ultima perioadă, cei doi au început să se afișeze tot mai des.

Anamaria Florescu a făcut parte din echipa de campanie a lui Klaus Iohannis, în 2014.

Sursa – Reporter de Iași

Anamaria Florescu, traseu profesional de „excepție”

  • 2017 – 2020  – consultant Camera Deputaților
  • 2020:

– consilier al secretarului de stat Mircea Fechet, Ministerul Mediului

– membru CA la IOR, fabrică a Ministerului Economiei, care produce optică sportivă, echipament militar și aparatură medicală

– membru CA la ESZ, principalul producător de apă potabilă pentru județul Prahova

  • 2021:

– director în cadrul Autorității pentru Digitalizarea României

– membru CA IOR

– membru CA la Delgaz Grid București

  • 2022:

– Autoritatea pentru Digitalizarea României

– CA Delgaz Gri

  • 2023:

– consilier la Secretariatul General al Guvernului

– membru CA Delgaz Grid

  • 2024:

– consilier la Secretariatul General al Guvernului

– membru CA la Compania Imprimeria Națională

– membru CA Delgaz Grid

  • iulie 2025:

– consilier administrație publică la Senat, part-time

Anamaria Florescu, venituri consistente

Anul 2020

  • 66.905 lei Ministerul Mediului
  • 33.329 lei CA IOR
  • 33.176 lei CA ESZ Prahova
  • 23.500 lei consilier Camera Deputaților

Total = 156.910 lei = 13.075 lei net/medie lunară

Anul 2021

  • 107.031 Autoritatea pentru Digitalizarea României
  • 24.128 lei CA IOR
  • 21.600 lei CA Delgaz

Total: 152.759 lei = 12.729 lei medie lunară netă

Aproape 20.000 euro, din banii PNL pentru campanie

În 2024, tot anul, Anamaria Florescu a încasat 39.865 lei de la Secretariatul General al Guvernului, 43.200 lei ca membru CA la Delgaz Grid, 1.859 lei CA la CN Imprimeria Națională.

Alături de aceste venituri, tot aferent anului 2024, Anamaria Florescu a declarat două contracte pentru producția și distribuirea materialelor de propagandă online cu PNL.

Unul a fost încheiat pe 27 mai 2024 și a fost în valoare de 49.500 lei, al doilea pe 8 iunie același an, în cuantum de 42.500 lei, un total de 92.000 lei, echivalentul a 18.400 euro.

În plus, mai notează Reporter de Iași, tot pentru anul 2024, Anamaria Florescu a menționat în declarația de interese că a încheiat un contract servicii de management al proiectului cu FivePlus Solutions. O subcontractare, din 23 mai 2024, cu o durată de 12 luni și în valoare de 422.800 lei.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

