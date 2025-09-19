Aglaia Lilian Grădinaru, soacra lui Nicușor Dan, a fost învățătoare la Școala Mihail Sadoveanu din Vaslui, iar începând cu data de întâi septembrie, anul acesta, este pensionară. Inspectoratul Județean Vaslui a acceptat solicitarea de pensionare pentru limită de vârstă, depusă de mama Mirabelei Grădinaru. Soacra președintelui e nevoită să fie mai atentă la cheltuieli, întrucât statul i-a tăiat câteva beneficii, din cauza măsurilor fiscale impuse de Guvern.

Aglaia Liliana Grădinaru, soacra președintelui Nicușor Dan, a împlinit 64 de ani în luna iulie și a decis să se pensioneze pentru limită de vârstă. Asemenea altor pensionari, și ea este afectată de măsurile de austeritate, impuse de Guvernul Bolojan.

Mama Gabrielei Grădinaru nu beneficiază de prima de pensionare și pierde și 10% din pensie, încadrându-se în categoria celor care au peste 3.000 de lei pensie și care, din acest motiv, plătesc 10% CASS.

„Doamna Grădinaru este respectată în comună”

Soacra lui Nicușor Dan a fost învățătoare la Școala Gimnazială Mihail Sadoveanu din Vaslui, iar anterior, a deținut aceeași funcție la Zăpodeni (jud. Vaslui), comuna în care s-a și născut.

”Mama Mirabelei s-a născut la Zăpodeni, a fost și învățătoare aici, cred că până acum 8-10 ani. Mirabela a copilărit tot în Zăpodeni. A crescut aici dar a plecat, nu mai rețin, cred că la liceu și apoi la facultate.

Familia e respectabilă, mai ales doamna Grădinaru este respectată în comună. Vă dați seama că are foarte multe neamuri acolo. Bunica Mirabelei trăiește, are verișori”, a declarat Ionel Chitarcu, primar în Zăpodeni, pentru FANATIK.

Soacra lui Nicușor Dan nu mai primește primă de pensionare

Din cauza măsurilor impuse de premierul Ilie Bolojan, soacra lui Nicușor Dan nu mai primește nici primă de pensionare, care era echivalentă cu două salarii și se oferea fiecărui cadru didactic la data încetării contractului individual de muncă.

Liliana Aglaia Grădinaru, mama partenerei de viață a președintelui Nicușor Dan, a fost învățătoare în unul dintre cele mai sărace județe ale țării. Cu doar o săptămână înainte de începutul anului școlar Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Vaslui a aprobat solicitarea de pensioare pentru limită de vârstă, începând cu data de 1 septembrie 2025.

Ce pensie are soacra lui Nicușor Dan

Soacra președintelui a absolvit Liceul Pedagogic în 1980 și tot atunci c-a angajat în învățământ. În prezent ea este văduvă și are doi copii, Mirabela și Bogdan, care i-au dăruit patru nepoți.

Având în vedere cei 40 de ani de experiență, pensia Lilianei Aglaia Grădinaru ar fi cuprinsă între 4.500 și 5.500 de lei.

