Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, a răspuns, în cadrul unei intervenții pentru Antena 3, acuzațiilor formulate de fostul procuror-șef al DNA, Crin Bologa. Actualul procuror-șef susține că instituția pe care o conduce a înregistrat progrese în ceea ce privește calitatea actului de urmărire penală și a avertizat cu privire la criticile formulate de persoane din afara sistemului.

Marius Voineag a respis ideea unei polemici publice cu foștii procurori-șefi ai DNA și susține că o astfel de abordare este mai degrabă „păguboasă”. Șeful DNA a subliniat că obiectivul mandatului său este acela de a consolida maturitatea instituțională și de a îmbunătătți indicatorii de performanță.

„E o chestiune care cred că cel mai bine ar fi să-l întrebați. În ceea ce ne privește, nu știm când a fost clar în exprimarea propriilor opinii. Pe noi ne interesează să nu facem o polemică cu foștii șefi, destul de păguboasă o astfel de abordare. Noi avem, la nivelul anului 2025, 792 de persoane trimise în judecată pentru fapte de corupție. La preluarea mandatului de către mine, mi-am asumat că voi face tot ce ține de mine pentru a duce DNA către un moment de maturitate instituțională, ca să ne îmbunătățim indicatorii de calitate. Am preluat o rată a achitărilor de 27% și acum avem o marjă de 9,59%.”

De asemenea, Marius Voineag a vorbit și despre nemulțumirile venite din partea unor magistrați retrași din activitate.

„Când avem un timing de natura celui despre care vorbiți, legat de atacuri în cascadă, nu suntem naivi. E o chestiune care ține, până la urmă, de cum s-au așezat lucrurile. Înțeleg că reportajul era făcut cu un an și ceva înainte. Nu am niciun fel de problemă. Îi felicit pe cei de la Recorder pentru că au mutat discuția dintr-o zonă foarte îngustă, legată doar de pensii speciale, într-o zonă care vizează disfuncții ale sistemului judiciar. Nemulțumirile de tot felul, exprimate de tineri sau tineri pensionați speciali, mi-ar fi plăcut să rămână în sistemul judiciar pentru a-și impune punctul de vedere. Ducându-te în peluză e foarte greu să vezi mingea din teren.”

Care sunt criticile invocate de fostul șef DNA

Declarațiile actualului procuror-șef al DNA vin în urma unor criticilor formulate de Crin Bologa care și-a schimbat poziția față de Legile Justiției adoptate în 2022. Fostul șef al DNA a dezvăluit în cadrul dezbaterii „Justiția, încrederea în stat și securitatea națională”, organizată la UBB Cluj ce lucruri i-a spus fostul președinte Klaus Iohannis în momentul în care și-ar fi exprimat îngrijorarea față de modificările aduse cadrului legislativ. El a criticat, de asmenea, numirile unor persoane considerate incompetente în funcții-cheie în acea perioadă. De asemenea, Bologa a reamintit că, în 2022, le-a explicat parlamentarilor din Comisia Juridică cât de nocive ar putea fi prevederile respective dacă ar fi aplicate integral.

„Și aici e vorba nu numai de sistemul de Justiție, e vorba de statul de drept, de toate instituțiile din România”, a spus Crin Bologa.

Crin Bologa a mai delcarat că anumite instituții ale statului, responsabile cu protejarea democrației și a oridnii constituționale, ar fi folosit pârghii, de care dispuneau la acea perioadă, petru a susține numirea în funcții cheie a unor persoane „incompetente și ușor de șantajat”. Totuși, acuzațiile formulate de fostul șef DNA sunt în contradicție cu ceea ce declara acesta în anul 2022. În acea perioadă, Crin Bologa spunea că schimbările legislative erau benefice pentru instituție. El explica atunci că acestea garantau independența funcțională, autonomia de lucru și un buget propriu.

