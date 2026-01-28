Prima pagină » Actualitate » Motivul pentru care scaunele sunt albastre în majoritatea avioanelor. Pe ce loc să stai ca să te ferești de boli

Motivul pentru care scaunele sunt albastre în majoritatea avioanelor. Pe ce loc să stai ca să te ferești de boli

28 ian. 2026, 13:49
Motivul pentru care scaunele sunt albastre în majoritatea avioanelor. Pe ce loc să stai ca să te ferești de boli
Motivul pentru care scaunele sunt albastre în majoritatea avioanelor

Te-ai întrebat vreodată de ce scaunele sunt albastre în majoritatea avioanelor? Acesta reprezintă un detaliu care nu este observat de toți pasagerii, mai ales în graba de a așeza bagajele și de a ocupa locul pentru care a fost plătit bilet. Specialiștii vin, însă, cu o serie de explicații legate de culoarea scaunelor și relevă, de altfel, care ar fi locul din avion pe care l-ai putea ocupa pentru a te feri de boli.

Ai observat vreodată că majoritatea scaunelor din avion sunt albastre? Specialiștii și-au îndreptat atenția către acest detaliu și au menționat faptul că nuanța scaunelor de la bordul aeronavei nu este doar un element de estetică, ci are baze practice și psihologice. De altfel, specialiștii susțin că poziția în avion ar putea să influențeze starea sănătății.

Specialiștii susțin că multe dintre companiile aeriene optează pentru albastru în cabine. Însă, care să fie, oare, motivul? La bază există un motiv psihologic. Culoarea albastră induce senzația de calm și siguranță, fiind un element important mai ales în cazul pasagerilor care pot fi anxioși în timpul călătoriei cu avionul. De asemenea, specialiștii susțin că prezența acestei nuanțe poate contribui la scăderea ritmului cardiac și a tensiunii arteriale. În plus, poate să stimuleze activarea sistemului nervos parasimpatic, scrie Click.

Motivul pentru care scaunele sunt albastre în majoritatea avioanelor. Pe ce loc să stai ca să te ferești de boli

De ce sunt albastre scaunele din avion / foto: Shutterstock

Cum te ferești de boli, în avion

În plus, nuanța albastră poate să ascundă murdăria și uzura scaunelor mai bine decât alte nuanțe. Totodată, specialiștii au vorbit și despre importanța locului din avion și modul în care te ferești de boli.

Dr. Neha Pathak, medic șef și editor la WebMD, a susținut că virusurile respiratorii se răspândesc prin aer și contact apropiat, în principiu. El susține că „mâinile rămân factorul critic. Dacă le cureți regulat și nu îți atingi fața, reduci semnificativ riscul de infectare de pe suprafețe”. Un pericol ascuns rămâne virusul digestiv (gastroenterită), care poate să supraviețuiască zile întregi pe diverse suprafețe (măsuță, toaletă).

De aceea, specialiștii susțin că ar fi ideal să se evite scaunele din zona toaletei. Ar fi recomandat ca pasagerul să aleagă un loc la geam.

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)

