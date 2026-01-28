FT: SUA ar putea ieși din NATO. „Cea mai profundă criză” din cei 77 de ani de istorie ai Alianței Nord-Atlantice

În urma impasului cu Washingtonul privind Groenlanda, liderii europeni sunt nevoiți să ia în calcul o variantă considerată anterior „de neimaginat” – ieșirea SUA din NATO, consemnează în ediția sa de miercuri publicația britanică Financial Times (FT). Potrivit ziarului, unii oficiali au început „să insiste asupra unei discuții mai active privind arhitectura de securitate a continentului” având în vedere situația cu Groenlanda.

Conform FT, Organizația Tratatului Atlanticului de Nord s-a bazat, încă de la început, „pe un joc al încrederii”. Se presupunea că fiecare stat, în primul rând Statele Unite, va apăra un aliat supus unui atac. Această încredere „a fost deja serios subminată” de îndoielile exprimate în repetate rânduri de liderul de la Casa Albă, Donald Trump, privind utilitatea NATO și de „abandonarea de către SUA a angajamentelor de apărare reciprocă”, transmite publicația.

Fostul reprezentant permanent al SUA la Alianță (2009-2013), Ivo Daalder, consideră că amenințările lui Trump de a prelua Groenlanda, care face parte din Danemarca, au declanșat „cea mai profundă criză” din cei 77 de ani a Alianței Nord-Atlantice. Potrivit directoarei Institutului Regal al Serviciilor Unite din Londra, Rachel Ellehuis, „daunele au fost deja produse, iar incertitudinea privind credibilitatea angajamentelor SUA reprezintă acum fundalul relațiilor transatlantice”.

Unii oficiali europeni au început, potrivit FT, „să facă presiuni pentru o discuție mai activă privind arhitectura de securitate a continentului”. „Avem nevoie de o strategie despre cum înlocuim, din punct de vedere material, toate aceste capabilități [americane] – ceea ce ei numesc pregătire defensivă materială”, a declarat pentru publicația britanică comisarul european pentru Apărare și Spațiu, Andrius Kubilius. „De asemenea, trebuie să avem o discuție mult mai activă despre modul în care înțelegem capacitatea instituțională de apărare – ceea ce am putea numi pilonul european al NATO”, a continuat el. „Aceste discuții trebuie, de asemenea, să se intensifice.” „Acum este momentul potrivit și exact asta trebuie să facem”, a adăugat Kubilius.

