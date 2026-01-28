Prima pagină » Știri externe » FT: SUA ar putea ieși din NATO. „Cea mai profundă criză” din cei 77 de ani de istorie ai Alianței Nord-Atlantice

FT: SUA ar putea ieși din NATO. „Cea mai profundă criză” din cei 77 de ani de istorie ai Alianței Nord-Atlantice

Olga Borșcevschi
28 ian. 2026, 13:59, Știri externe
FT: SUA ar putea ieși din NATO. „Cea mai profundă criză” din cei 77 de ani de istorie ai Alianței Nord-Atlantice

În urma impasului cu Washingtonul privind Groenlanda, liderii europeni sunt nevoiți să ia în calcul o variantă considerată anterior „de neimaginat” – ieșirea SUA din NATO, consemnează în ediția sa de miercuri publicația britanică Financial Times (FT). Potrivit ziarului, unii oficiali au început „să insiste asupra unei discuții mai active privind arhitectura de securitate a continentului” având în vedere situația cu Groenlanda.

Conform FT, Organizația Tratatului Atlanticului de Nord s-a bazat, încă de la început, „pe un joc al încrederii”. Se presupunea că fiecare stat, în primul rând Statele Unite, va apăra un aliat supus unui atac. Această încredere „a fost deja serios subminată” de îndoielile exprimate în repetate rânduri de liderul de la Casa Albă, Donald Trump, privind utilitatea NATO și de „abandonarea de către SUA a angajamentelor de apărare reciprocă”, transmite publicația.

Fostul reprezentant permanent al SUA la Alianță (2009-2013), Ivo Daalder, consideră că amenințările lui Trump de a prelua Groenlanda, care face parte din Danemarca, au declanșat „cea mai profundă criză” din cei 77 de ani a Alianței Nord-Atlantice. Potrivit directoarei Institutului Regal al Serviciilor Unite din Londra, Rachel Ellehuis, „daunele au fost deja produse, iar incertitudinea privind credibilitatea angajamentelor SUA reprezintă acum fundalul relațiilor transatlantice”.

Unii oficiali europeni au început, potrivit FT, „să facă presiuni pentru o discuție mai activă privind arhitectura de securitate a continentului”. „Avem nevoie de o strategie despre cum înlocuim, din punct de vedere material, toate aceste capabilități [americane] – ceea ce ei numesc pregătire defensivă materială”, a declarat pentru publicația britanică comisarul european pentru Apărare și Spațiu, Andrius Kubilius. „De asemenea, trebuie să avem o discuție mult mai activă despre modul în care înțelegem capacitatea instituțională de apărare – ceea ce am putea numi pilonul european al NATO”, a continuat el. „Aceste discuții trebuie, de asemenea, să se intensifice.” „Acum este momentul potrivit și exact asta trebuie să facem”, a adăugat Kubilius.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Trump trimite o a doua „armadă“ americană spre Iran. „Sper că vor face o înțelegere“. Armata SUA se pregătește pentru posibile atacuri
13:03
Trump trimite o a doua „armadă“ americană spre Iran. „Sper că vor face o înțelegere“. Armata SUA se pregătește pentru posibile atacuri
CONTROVERSĂ Premierul slovac în război cu Politico. Publicația a scris că Robert Fico a plecat din SUA „traumatizat” de starea mentală a lui Donald Trump. Fico susține că totul e o minciună și acuză publicația
12:37
Premierul slovac în război cu Politico. Publicația a scris că Robert Fico a plecat din SUA „traumatizat” de starea mentală a lui Donald Trump. Fico susține că totul e o minciună și acuză publicația
CONTROVERSĂ Relațiile dintre Kiev și Budapesta sunt tot mai tensionate. Orban asigură că nu va interzice importurile de petrol și gaze rusești: „Conducerea ucraineană a depășit limita“
12:28
Relațiile dintre Kiev și Budapesta sunt tot mai tensionate. Orban asigură că nu va interzice importurile de petrol și gaze rusești: „Conducerea ucraineană a depășit limita“
CONTROVERSĂ Trump continuă războiul cu presa din SUA. „ABC Fake News este cât se poate de rău! Nu mi-a pus o întrebare bună de ani de zile”
11:43
Trump continuă războiul cu presa din SUA. „ABC Fake News este cât se poate de rău! Nu mi-a pus o întrebare bună de ani de zile”
FLASH NEWS Un american i-a făcut o propunere „surprinzătoare“ lui Trump în Iowa: „Pot să mă rog pentru dumneavoastră“. Reacția președintelui SUA
11:09
Un american i-a făcut o propunere „surprinzătoare“ lui Trump în Iowa: „Pot să mă rog pentru dumneavoastră“. Reacția președintelui SUA
FLASH NEWS Trump a reluat amenințările la adresa Cubei: „Va cădea în curând“. De ce consideră președintele SUA că națiunea este „în pragul colapsului“
10:26
Trump a reluat amenințările la adresa Cubei: „Va cădea în curând“. De ce consideră președintele SUA că națiunea este „în pragul colapsului“
Mediafax
Cum fura Securitatea din pachetele românilor: jucării, cafea și gumă de mestecat, vândute la Consignație
Digi24
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii
Cancan.ro
Cătălin Măruță, la Antena 1? Asta da surpriză
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
„Trupele americane din România vor crește calitativ”. Vești bune și avertismente de la un important general NATO
Mediafax
Fake news legat de crima comisă de adolescenți în Timiș. MAI anunță că niciun polițist nu este cercetat
Click
Cum poți elimina igrasia din pereți. Cei 4 pași simpli care te scapă rapid de problemă
Digi24
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
Cancan.ro
Doliu în muzica românească! Artistul a murit subit, în urma unui infarct: 'Am crescut pe melodiile lui'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Mașina ce primește panouri solare integrate în caroserie. Câtă autonomie poate câștiga zilnic
Descopera.ro
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Descopera.ro
Fenomenul „365 de nasturi”: cum un comentariu pe TikTok a devenit filozofia anului 2026
UTILE Motivul pentru care scaunele sunt albastre în majoritatea avioanelor. Pe ce loc să stai ca să te ferești de boli
13:49
Motivul pentru care scaunele sunt albastre în majoritatea avioanelor. Pe ce loc să stai ca să te ferești de boli
ULTIMA ORĂ O nouă amânare în Dosarul Mineriadei. Judecătorii ICCJ ar fi trebuit să se pronunțe dacă dosarul trece de camera preliminară și intră la judecată, dar pronunțarea a fost amânată din nou
13:41
O nouă amânare în Dosarul Mineriadei. Judecătorii ICCJ ar fi trebuit să se pronunțe dacă dosarul trece de camera preliminară și intră la judecată, dar pronunțarea a fost amânată din nou
ACCIDENT Accident mortal în Capitală: pieton lovit în plin de un camion, circulația a fost blocată
13:32
Accident mortal în Capitală: pieton lovit în plin de un camion, circulația a fost blocată
ACUZAȚII Liderul senatorilor AUR îl acuză pe Bolojan că a prezentat date false despre deficit: „Guvernul vinde românilor o falsă stabilitate economică”
13:11
Liderul senatorilor AUR îl acuză pe Bolojan că a prezentat date false despre deficit: „Guvernul vinde românilor o falsă stabilitate economică”
SCANDAL Ministrul Transporturilor îl critică dur pe Ilie Bolojan: ”Economia nu se repară prin biruri”. Cu ce propuneri vine Ciprian Șerban
13:08
Ministrul Transporturilor îl critică dur pe Ilie Bolojan: ”Economia nu se repară prin biruri”. Cu ce propuneri vine Ciprian Șerban
AUTO La cât a ajuns amenda ITP în 2026. Cât vor plăti șoferii, după creșterea valorii punctului de amendă, de la 1 iulie 2026
12:59
La cât a ajuns amenda ITP în 2026. Cât vor plăti șoferii, după creșterea valorii punctului de amendă, de la 1 iulie 2026

Cele mai noi

Trimite acest link pe