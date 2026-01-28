Accident mortal în Capitală: pieton lovit în plin de un camion, circulația a fost blocată

Un accident teribil a avut loc miercuri dimineața la intersecția Strada Gherghiței cu Șoseaua Colentina din sectorul 2 al Capitalei. Un bărbat a murit după ce a fost lovit în plin de un camion. Circulația tramvaielor 21 pe Șoseaua Colentina, pe ambele sensuri de circulație, a fost restricționată.

Un accident mortal a avut loc în Capitală miercuri dimineață

Potrivit primelor informații transmise de Brigada Rutieră, accidentul s-a produs în jurul orei 11.20, după ce, un bărbat în vârstă de 46 de ani a lovit în plin un pieton: „Șoferul, un bărbat în vârstă de 46 de ani, care conducea un camion pe Strada Gherghiței, dinspre Autostrada A3 către Şoseaua Colentina, când a ajuns în apropierea intersecției a surprins și accidentat un pieton, care se angajase în traversarea părții carosabile”, potrivit sursei citate.

Potrivit informațiilor transmise de poliție, șoferul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicat fiind „zero”, iar cauzele accidentului vor fi stabilite în urma cercetărilor.

De asemenea, a fost restricționată circulația tramvaielor 21 pe Șoseaua Colentina, pe ambele sensuri de circulație, iar STB a anunțat că s-au aplicat măsuri de deviere.

