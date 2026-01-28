Prima pagină » Actualitate » Ministrul Transporturilor îl critică dur pe Ilie Bolojan: ”Economia nu se repară prin biruri”. Cu ce propuneri vine Ciprian Șerban

Ministrul Transporturilor îl critică dur pe Ilie Bolojan: ”Economia nu se repară prin biruri”. Cu ce propuneri vine Ciprian Șerban

28 ian. 2026, 13:08
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, l-a criticat dur pe Ilie Bolojan prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare. El a transmis că este nevoie de „acțiune” pentru că „până acum, s-a mers pe calea cea mai simplă: creșteri de taxe și impozite”.

În mesajul transmis pe pagina sa de Facebook, ministrul Transporturilor anunță că susține programul PSD de relansare economică. ”Nu este negociabil”, a avertizat ministrul social-democrat.

„Exporturile românești nu mai pot fi ignorate. Sunt esențiale pentru creștere economică, locuri de muncă bine plătite și competitivitate. PSD a spus limpede: pachetul de relansare economică nu e negociabil. Fără măsuri reale pentru firmele românești, nu putem vorbi despre guvernare responsabilă”, a scris Ciprian Șerban pe rețeaua de socializare.

Ministrul Transporturilor a prezentat solicitările PSD: „Garanții bancare și contragaranții pentru investiții și capital de lucru necesar în contractele de export. Sprijin pentru participarea firmelor românești la licitații internaționale”, a transmis Șerban.

De asemenea, el l-a criticat pe Ilie Bolojan pentru măsurile luate până în prezent: „După luni de tăcere economică și poveri fiscale puse pe umerii populației și mediului privat, România are nevoie de acțiune, nu de explicații. Firmele nu cer favoruri. Cer predictibilitate, acces la finanțare și un stat care nu le mai sufocă cu taxe din pix. Până acum, s-a mers pe calea cea mai simplă: creșteri de taxe și impozite. Dar economia nu se repară prin biruri. Se reconstruiește prin investiții, încredere și sprijin real pentru cei care muncesc și produc”, a precizat Ciprian Șerban.

