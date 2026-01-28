Prima pagină » Știri externe » Trump trimite o a doua „armadă“ americană spre Iran. „Sper că vor face o înțelegere“. Armata SUA se pregătește pentru posibile atacuri

28 ian. 2026, 13:03, Știri externe
Președintele american Donald Trump a transmis, marți, de pe scena mitingului său din Iowa, că „încă o frumoasă armadă“ americană se îndreaptă spre Iran.

„În iunie, am distrus capacitatea nucleară a Iranului în cadrul operațiunii Midnight Hammer”, a declarat Trump, referindu-se la operațiunile militare americane din vară. „Oamenii au așteptat 22 de ani pentru a face acest lucru… Mai aveau aproximativ o lună până să obțină o armă nucleară. Am fost nevoiți să o facem.  (…) Apropo, o altă armadă frumoasă plutește chiar acum spre Iran. Așa că vom vedea. Sper, sper că vor face o înțelegere. Sper că vor face o înțelegere. Trebuia să ajungă la o înțelegere de prima dată.“, a transmis Trump în timpul discursului său.

Vinerea trecută, la întoarcerea de la Forumul Economic de la Davos, Trump le-a declarat reporterilor prezenți la bordul avionului Air Force One că Statele Unite urmăresc îndeaproape Iranul și că au „o flotă masivă, o armadă, care se îndreaptă în acea direcție”.

„Avem multe nave care se îndreaptă în această direcție, pentru orice eventualitate”. „Aș prefera să nu se întâmple nimic, dar îi supraveghem foarte atent”, a transmis președintele american la întoarcerea din Elveția.

Armata SUA se pregătește pentru posibile atacuri asupra Iranului

Marți, Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a emis un comunicat în care anunța că se pregătește să desfășoare exerciții de pregătire de mai multe zile „menite să îmbunătățească capacitatea de dispersare a resurselor și a personalului, să consolideze parteneriatele regionale și să pregătească executarea unor răspunsuri flexibile în întreg CENTCOM”.

Presa internațională mai scrie că un grup de atac al portavionului USS Abraham Lincoln a ajuns în Orientul Mijlociu, la începutul acestei săptămâni. Anunțul a fost făcut de Comandamentul Central al SUA, însă fără a dezvălui locația sa exactă. Asta înseamnă că SUA are acum o putere de foc considerabilă în raza de acțiune a Iranului, precizează The Jarusalem Post.

Trump a amenințat în repetate rânduri că va ataca Iranul și va interveni dacă regimul de la Teheran își va continua reprimarea letală a protestelor antiguvernamentale. Cel puțin 5.800 de persoane au fost ucise în demonstrațiile iraniene din ultimele luni, a declarat agenția de știri Human Rights Activists, cu sediul în SUA.

Autoritățile iraniene au dat vina pentru decese pe protestatarii „susținuți de străini”, acuzând SUA și Israelul de incitare la violență și tulburări.

