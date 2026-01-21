Prima pagină » Justiție » Ce spune șeful DNA despre asaltul asupra justiției: „Nu suntem naivi. E o chestiune care ține până la urmă de cum s-au așezat lucrurile”

Ce spune șeful DNA despre asaltul asupra justiției: „Nu suntem naivi. E o chestiune care ține până la urmă de cum s-au așezat lucrurile”

21 ian. 2026, 23:47, Justiție

Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, a declarat în cadrul unui interviu pentru Antena 3 că a existat o coordonare a atacurilor la adresa sa din exteriorul sistemului judiciar. De asemenea, șeful DNA spune că discuțiile despre reforme trebuie să se bazeze pe argumente solide, nu pe presiune publică sau atacuri mediatice.

Marius Voineag a explicat că atacurile în cascadă asupra DNA nu pot fi considerate coincidențe și susține că timing-ul acestora oferă indicii clare despre natura criticilor. Șeful DNA a precizat că felicită Recorder pentru că au abordat teme precum disfuncțiile sistemului judiciar și a subliniat că aceste difuncții trebuie tratate cu seriozitate. De asemenea, acesta susține că schimbările legislative trebuie să re realizeze după o serie de dezbateri solide, pentru ca eventualele modificări să producă rezultate reale.

„Dacă ar fi fost în sistemul judiciar, aș fi zis că poate fi un duel în interiorul sistemului judiciar. Dar totuși vorbim de persoane care sunt în afara sistemului judiciar. Realitatea e că nu prea cred în coincidențe, iar timing-ul spune totul. Când avem un timing de natura celui despre care vorbiți, legat de atacuri în cascadă. Nu suntem naivi. E o chestiune care ține până la urmă de cum s-au așezat lucrurile. Înțeleg că reportajul era făcut cu un an și ceva înainte. N-am niciun fel de probleme. Îi felicit pe cei de la Recorder pentru că au mutat discuția dintr-o zonă foarte îngustă legată doar de pensii speciale, într-o zonă care vizează și disfuncțiale sistemului judiciar și care sunt. Trebuie să fim realiști și lucrurile sunt perfectibile. Durata proceselor, lucruri care pot fi îmbunătățite legate de încărcătura pe procuror sau pe judecător, pe mai departe. Însă lucrurile astea trebuie făcute nu sub un vacar public, nu cu un zgomot de fond care ia surzitor și care omoară, în primul rând, argumentele. Trebuie făcute cu niște dezbateri solide, în așa fel încât legislația, dacă va suferi modificări, ea să suporte niște modificări așezate. Să ducă la niște rezultate. Efectul ăsta de pendulă când ne mutăm dintr-o parte în alta, de fiecare dată, este extrem de păgubos”, a spus Marius Voineag cu referire la declanșarea procedurii de numire a noilor șefi la DNA și Parchetul General.

Reamintim că Marius Voineag a respins criticile fostului procuror Liviu Lascu, care l-a acuzat că i-a luat un dosar care privea achiziții făcute de SRI. De asemenea, șeful DNA a negat criticile potrivit cărora instituția ar fi vizat în timpul mandatului său doar „ținte de rang secundar”.

„Am avut dosare de anvergură: Iulian Dumitrescu, Portul Constanța, Buzatu, Cuc, generalul Zisu, generalul Ioniță de la Spitalul Militar”, a spus șeful DNA.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Șeful DNA răspunde acuzațiilor din partea fostului procuror-șef Crin Bologa: „Am scăzut rata de achitări la 9,59% / Sunt nemuțumiri exprimate de tineri pensionari speciali / Din peluză se vede foarte greu mingea din teren”

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Șeful DNA răspunde acuzațiilor din partea fostului procuror-șef Crin Bologa: „Am scăzut rata de achitări la 9,59% / Sunt nemuțumiri exprimate de tineri pensionari speciali / Din peluză se vede foarte greu mingea din teren”
22:11
Șeful DNA răspunde acuzațiilor din partea fostului procuror-șef Crin Bologa: „Am scăzut rata de achitări la 9,59% / Sunt nemuțumiri exprimate de tineri pensionari speciali / Din peluză se vede foarte greu mingea din teren”
ULTIMA ORĂ Horațiu Potra a făcut plângere împotriva Penitenciarului Rahova
13:59
Horațiu Potra a făcut plângere împotriva Penitenciarului Rahova
ULTIMA ORĂ CCR taie din puterile procurorului șef DIICOT. Judecătorii au admis excepția de neconstituționalitate
12:51
CCR taie din puterile procurorului șef DIICOT. Judecătorii au admis excepția de neconstituționalitate
ULTIMA ORĂ Lovitură pentru Klaus Iohannis. ANAF a câștigat și cealaltă jumătate a casei din Sibiu a fostului președinte
19:29, 20 Jan 2026
Lovitură pentru Klaus Iohannis. ANAF a câștigat și cealaltă jumătate a casei din Sibiu a fostului președinte
FLASH NEWS Bogdan Pârlog, procurorul militar care a participat la întâlnirea cu Nicușor Dan, a fost sancționat disciplinar de Înalta Curte de Casație și Justiție
19:55, 19 Jan 2026
Bogdan Pârlog, procurorul militar care a participat la întâlnirea cu Nicușor Dan, a fost sancționat disciplinar de Înalta Curte de Casație și Justiție
FLASH NEWS Emil Gânj, trimis în judecată pentru uciderea Andei Gyurca. Criminalul fugar ar avea un colaborator secret
16:33, 19 Jan 2026
Emil Gânj, trimis în judecată pentru uciderea Andei Gyurca. Criminalul fugar ar avea un colaborator secret
Mediafax
HOROSCOP 22 ianuarie. Pot apărea cheltuieli neprevăzute pentru o zodie, iar alți nativi sunt favorizați în plan emoțional
Digi24
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”
Cancan.ro
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Adevarul
Decriptarea discursului lui Trump la Davos. Ce înseamnă noua paradigmă globală pentru România
Mediafax
Cine ar putea fi viitorul AMBASADOR al României în SUA. Numele-surpriză vehiculat
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
Ce ar însemna ca UE să vândă titlurile de stat care reprezintă 50% din datoria SUA. „O recesiune cum nu au avut în 250 de ani”
Cancan.ro
Câți bani i-a dat Pro TV eliminatului Nicolae Lupșor pentru cele 3 săptămâni la Desafio
Ce se întâmplă doctore
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine e tatăl ei celebru?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
„Țeapă” la închirieri auto: A plătit pentru premium, a primit o mașină de buget
Descopera.ro
Un fenomen cosmic prezis de Einstein, confirmat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
O armură descoperită într-un mormânt din secolul al VIII-lea răstoarnă ce s-a crezut până acum
SHOWBIZ Vila în care a murit Gene Hackman este scoasă la vânzare chiar de copiii marelui actor. Ce preț are proprietatea din Santa Fe, New Mexico
23:24
Vila în care a murit Gene Hackman este scoasă la vânzare chiar de copiii marelui actor. Ce preț are proprietatea din Santa Fe, New Mexico
ȘOCANT Vacanță de coșmar pentru o femeie. A fost la un pas de moarte după ce a contractat o boală gravă de la un hotel de patru stele
23:12
Vacanță de coșmar pentru o femeie. A fost la un pas de moarte după ce a contractat o boală gravă de la un hotel de patru stele
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „România a avut o mare victorie la Davos. S-a întâlnit delegația noastră cu delegația Rep. Moldova”
23:00
Ion Cristoiu: „România a avut o mare victorie la Davos. S-a întâlnit delegația noastră cu delegația Rep. Moldova”
NEWS ALERT Ilie Bolojan anunță un 2026 cu lapte și miere: „Fără a mai crește taxele, avem  o bază solidă pentru relansare în acest an”
22:54
Ilie Bolojan anunță un 2026 cu lapte și miere: „Fără a mai crește taxele, avem  o bază solidă pentru relansare în acest an”
ACTUALITATE Adrian Severin: „Rușinea neparticipării ar fi mult mai mică decât rușinea participării”
22:30
Adrian Severin: „Rușinea neparticipării ar fi mult mai mică decât rușinea participării”
CONTROVERSĂ ANAF va sta cu ochii pe împrumuturile între rude. Ce documente te pot scăpa de probleme
22:12
ANAF va sta cu ochii pe împrumuturile între rude. Ce documente te pot scăpa de probleme

Cele mai noi

Trimite acest link pe