Ce spune șeful DNA despre asaltul asupra justiției: „Nu suntem naivi. E o chestiune care ține până la urmă de cum s-au așezat lucrurile”

Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, a declarat în cadrul unui interviu pentru Antena 3 că a existat o coordonare a atacurilor la adresa sa din exteriorul sistemului judiciar. De asemenea, șeful DNA spune că discuțiile despre reforme trebuie să se bazeze pe argumente solide, nu pe presiune publică sau atacuri mediatice.



Marius Voineag a explicat că atacurile în cascadă asupra DNA nu pot fi considerate coincidențe și susține că timing-ul acestora oferă indicii clare despre natura criticilor. Șeful DNA a precizat că felicită Recorder pentru că au abordat teme precum disfuncțiile sistemului judiciar și a subliniat că aceste difuncții trebuie tratate cu seriozitate. De asemenea, acesta susține că schimbările legislative trebuie să re realizeze după o serie de dezbateri solide, pentru ca eventualele modificări să producă rezultate reale.

„Dacă ar fi fost în sistemul judiciar, aș fi zis că poate fi un duel în interiorul sistemului judiciar. Dar totuși vorbim de persoane care sunt în afara sistemului judiciar. Realitatea e că nu prea cred în coincidențe, iar timing-ul spune totul. Când avem un timing de natura celui despre care vorbiți, legat de atacuri în cascadă. Nu suntem naivi. E o chestiune care ține până la urmă de cum s-au așezat lucrurile. Înțeleg că reportajul era făcut cu un an și ceva înainte. N-am niciun fel de probleme. Îi felicit pe cei de la Recorder pentru că au mutat discuția dintr-o zonă foarte îngustă legată doar de pensii speciale, într-o zonă care vizează și disfuncțiale sistemului judiciar și care sunt. Trebuie să fim realiști și lucrurile sunt perfectibile. Durata proceselor, lucruri care pot fi îmbunătățite legate de încărcătura pe procuror sau pe judecător, pe mai departe. Însă lucrurile astea trebuie făcute nu sub un vacar public, nu cu un zgomot de fond care ia surzitor și care omoară, în primul rând, argumentele. Trebuie făcute cu niște dezbateri solide, în așa fel încât legislația, dacă va suferi modificări, ea să suporte niște modificări așezate. Să ducă la niște rezultate. Efectul ăsta de pendulă când ne mutăm dintr-o parte în alta, de fiecare dată, este extrem de păgubos”, a spus Marius Voineag cu referire la declanșarea procedurii de numire a noilor șefi la DNA și Parchetul General.

Reamintim că Marius Voineag a respins criticile fostului procuror Liviu Lascu, care l-a acuzat că i-a luat un dosar care privea achiziții făcute de SRI. De asemenea, șeful DNA a negat criticile potrivit cărora instituția ar fi vizat în timpul mandatului său doar „ținte de rang secundar”.

„Am avut dosare de anvergură: Iulian Dumitrescu, Portul Constanța, Buzatu, Cuc, generalul Zisu, generalul Ioniță de la Spitalul Militar”, a spus șeful DNA.

