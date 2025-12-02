Prima pagină » Diverse » Românii au reacționat după ce au aflat prețul solicitat de Simona Halep pentru Revelion, la hotelul său din Poiana Brașov: „Se poate plăti cu fonduri europene?”

Românii au reacționat după ce au aflat prețul solicitat de Simona Halep pentru Revelion, la hotelul său din Poiana Brașov: „Se poate plăti cu fonduri europene?”

02 dec. 2025, 15:55, Diverse
Simona Halep s-a hotărât să organizeze pentru prima dată petrecerea de Revelion la hotelul său din Poiana Brașov, însă prețurile nu îi încântă deloc pe români. Turiștii s-au plâns pe rețelele de socializare de sumele colosale solicitate de sportivă. 

Turiștii care vor să se relaxeze la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov sunt nevoiți să scoată din buzunar 1.430 de euro de persoană, adică 7.247 de lei, pentru un șejur de patru zile, acesta fiind chiar cel mai ieftin pachet la hotelul sportivei.

Românii au fost extrem de nemulțumiți de prețuri, iar mulți dintre aceștia au transmis că tarifele sunt mai mari chiar și decât în destinațiile de lux, precum Abu Dhabi sau Coasta de Azur. De exemplu, dacă un cuplu se hotărăște să petreacă noaptea dintre ani la hotelul sportivei, acesta va fi nevoit să scotă din buzunar aproximativ 14.569 lei, pentru patru nopți de cazare, cu mic dejun inclus, o cină festivă și programe artistice.

Reprezentanții hotelului Simonei Halep au transmnis pe rețelele de socializare că turiștii care vor alege să petreacă la hotelul din Poiana Brașov vor avea parte de nopți de neuitat în perioada Anului Nou. „Există nopți care nu seamănă cu altele. Nopți în care timpul pare să se oprească și tot ce contează este clipa pe care o trăiești. Așa va fi noaptea dintre ani la Hotel Simona Halep, intensă, elegantă și memorabilă.E primul nostru Revelion pe care îl găzduim în Poiana Brașov, iar emoția acestui început se simte în fiecare detaliu: muzica, atmosfera, energia oamenilor care aleg să fie aici. O celebrare a vieții și a bucuriei de a începe un nou capitol.Lasă 2025 în urmă și întâmpină 2026 într-un loc unde distincția și exclusivitatea devin parte din povestea ta. Un început de an nu e doar despre artificii și șampanie, ci despre locul unde alegi să-l trăiești”, au scris aceștia pe pagina oficială de Facebook.

Turiștii au ironizat prețurile solicitate de Simona Halep: ”Se poate plăti cu fonduri europene?”

Totuși, turiștii nu s-au lăsat impresionați de promisiunile reprezentanților. Mulți dintre ei au invadat secțiunea de comentariui cu ironii, după aflarea prețurilor exagerate solicitate de Halep.
„Cu 750 de euro, merg 7 zile în Abu Dhabi, de Revelion”
”3100 euro o cameră standard? Pe bune? ”
”Se poate plăti cu fonduri europene? Că la ce prețuri aveți, Dubai și Coasta de Azur sunt pantaloni scurți”
”Găsiți în Spania oferte la jumătate de preț, cu tot cu avion, și scăpați mai ieftin”.

Foto: Social media.

