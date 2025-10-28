Cristina Neagu a plecat din România, după ce s-a retras din activitatea sportivă. Cum s-a fotografiat campioana pe meleagurile străine

Cristina Neagu (37 de ani) se află în vizită în Statele Unite ale Americii, după ce s-a retras din activitatea sportivă. Fosta jucătoare de handbal a încărcat o serie de imagini pe contul oficial de social media, iar comentariile pozitive nu au întârziat să apară. După o carieră de peste trei decenii, cu un palmares impresionant, profită de timpul liber și descoperă micile bucurii ale vieții.

Cristina Neagu s-a retras din activitatea sportivă în luna iunie 2025. La Sala Palatului, la data de 7 iunie 2025 (duminică), s-a desfășurat gala de retragere a sportivei. Are un palmares impresionant, fiind declarată de 4 ori „cea mai bună handbalistă a lumii”, de Federația Internațională de Handbal. Cu lacrimi în ochi, jucătoarea de handbal și-a marcat retragerea printr-un meci simbolic. Vezi AICI declarațiile pe care le-a făcut în ziua retragerii.

Cristina Neagu, în vizită în Statele Unite ale Americii

Așa cum a precizat și celebra sportivă, a început un nou capitol. Acum, la câteva luni de la gala desfășurată la Sala Palatului, Cristina Neagu se bucură de timpul liber, vizitând obiective turistice populare pe meleagurile străine. De exemplu, recent, a încărcat imagini surprinse la Marele Canion și Canionul Antilopei din Arizona.

„Nu e pictură, ci doar natură”, este descrierea făcută de Cristina Neagu pentru Canionul Antilopei.

Un nou capitol pentru cea mai titrată jucătoare de handbal

La gala de retragere, sportiva mărturisea ca va lăsa, de acum, „lucrurile să vină de la sine”.

„Urmează un nou capitol pentru mine. Am încheiat un capitol frumos al vieții mele. L-am încheiat foarte frumos așa cum mi-am dorit și vom vedea ce va urma. Las lucrurile să vină de la sine și vom vedea ce va aduce viitorul.

Handbalul a fost viaţa mea, am visat pe semicerc. Şi n-am uitat niciodată de unde am plecat! De acum, o să las pur şi simplu lucrurile să vină de la sine, să văd unde duce drumul mai departe. Mulţumesc, România! Sper că voi fi mereu în inimile voastre”, spunea Cristina Neagu.

Autorul recomandă:

Nicușor DAN, în rol de handbalist la meciul de ADIO al Cristinei Neagu: „Emoționant! E foarte bine că a existat evenimentul ăsta cu mare vizibilitate”

„Surpriză uriașă” marca Simona Halep. Românca revine în TENIS, la Turneul Campioanelor 2025 de la Riad. Ce rol important va avea

Galerie foto! Camelia Potec, cea mai ELEGANTĂ sportivă

Sursă foto: Instagram Cristina Neagu