ITIA, agenția care a ruinat-o pe Simona Halep, dată în judecată și acuzată de activități infracționale. Cine vrea să o răzbune pe româncă

Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului (ITIA), cea care i-a ruinat cariera Simonei Halep, se confruntă cu acuzații foarte grave.

Un tenismen bulgar din circuitul ATP, Simon Anthony Ivanov, vrea să îi răzbune pe toți colegii săi de breaslă care se consideră victimele Agenției de integritate. El a anunțat că dă în judecată ITIA, după decizia organizației de a-i impune acestuia o suspendare de cinci ani.

Astfel, agenția care a acuzat-o pe Halep de două încălcări ale Programului anti-doping l-a pedepsit aspru și pe bulgar: cinci ani de suspendare și 25.000 de dolari amendă, deoarece a jucat la pariuri sportive.

Simon Anthony Ivanov are 25 de ani și a atins în 2023 cel mai bun loc al carierei în clasamentul ATP, 598. El lansează acuzații fără precedent la adresa ITIA și spune că aceasta nu are jurisdicție în Bulgaria sau în Uniunea Europeană.

El spune că acest lucru a fost confirmat de o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene, pronunțată la 1 august 2025, în cauza C-600/23, potrivit căreia actele CAS/ITIA sunt supuse controlului judiciar deplin al instanțelor naționale ale statelor membre și nu pot să producă efecte juridice în mod independent.

Sportivul a mai spus și că a depus deja o acțiune civilă la Tribunalul Districtual Varna, acolo unde actele emise de ITIA au fost prezentate ca probe ale unei activități infracționale. El a depus și o plângere în baza articolului 321 din Codul Penal, precum și proceduri penale paralele în Grecia și Serbia împotriva agenției, acuzând implicarea într-un grup organizat criminal transnațional și prelucrarea ilegală a datelor sale personale.

Sportivul a dat un comunicat prin intermediul agenției de presă BTA:

„În prezent, actele ITIA fac obiectul unor proceduri în fața Tribunalului Districtual Varna (dosar civil nr. 20124/2025), precum și al unor proceduri penale în Bulgaria, Grecia și Serbia. Conform hotărârii CJUE (C-600/23), actele ITIA nu au jurisdicție independentă pe teritoriul UE”, a afirmat bulgarul.

Simon Anthony Ivanov a fost suspendat recent pentru cinci ani și amendat cu 25.000 de dolari, deoarece a încălcat Programul Anticorupție din Tenis.

Conform ITIA, Ivanov a refuzat să participe la audierea din cazul său și a fost găsit vinovat de încălcarea Secțiunii D.1.a, legată de activități de pariuri în valoare de peste 196.000 de euro pe meciuri disputate între februarie și octombrie 2022, precum și a Secțiunii F.2.b, ce vizează refuzul de a coopera cu anchetatorii.

